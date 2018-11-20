Толпа радостных покупателей выстроилась к открытию магазинов по продаже марихуаны в Массачусетсе

Магазины по продаже марихуаны впервые открылись в американском штате Массачусетс, пишет во вторник издание "Бостон Глоб".

По его данным, в 08:00 по местному времени (16:00 мск) в штате начали работу два магазина, один в городе Лестер, другой в городе Нортгемптон.

Отмечается, что покупатели с утра выстроились в очередь "и радостными возгласами приветствовали открытие магазинов".

Примечательно, что в магазине побывал и шеф местной полиции.