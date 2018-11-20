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Лукашенко рассказал, что должен сделать Кремль, чтобы в Минске были довольны
Фото: president.gov.by
Об этом Александр Лукашенко заявил 21 ноября на встрече с Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"У нас вроде бы и неплохие отношения складываются в целом с Российской Федерацией, даже очень хорошие. Факт, что лучше, чем с другими государствами. Но один главный вопрос, который нам надо решить и о котором мы и с вами, и наши МИД (еще со времен Бориса Ельцина) говорили, - равные условия для работы людей, субъектов хозяйствования в нашем общем Отечестве. Я так это называю. Иначе, наверное, и не назовешь", - сказал белорусский лидер.
"Если есть такая разница в работе субъектов хозяйствования в нарушение наших договоров, которые существуют, это плохо. Надо решить этот основной вопрос, и я думаю, у нас никогда не будет претензий к России, а у России к нам", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.
В целом глава белорусского государства отметил, что на встрече с Министром иностранных дел России сторонам есть, что обсудить. "Я знаю, что вы человек опытный и умеете читать между строк. Но пишут всякое, поэтому такой разговор с глазу на глаз всегда полезен", - заметил белорусский лидер.
Президент обратил внимание еще на один момент в развитии сотрудничества с Россией - значительное для Беларуси отрицательное сальдо во взаимной торговле. "Если у нас в торговом сальдо огромный минус, вы понимаете, что нам приходится искать где-то по всему миру, чтобы закрыть этот дисбаланс, поэтому все от экономики. А так ситуация неплохая", - заявил Лукашенко.
Он отметил высокий уровень взаимодействия в белорусско-российских отношениях на уровне министерств. Прежде всего это касается министерств иностранных дел и обороны. "Есть полное понимание, но есть и вопросы, о которых мы должны говорить, глядя друг другу в глаза", - считает глава государства.
В свою очередь Лавров поблагодарил за возможность встречи и рассказал, что внешнеполитические ведомства провели в Минске традиционное совместное заседание коллегий. "Очень полезный был разговор. И по проблемам совместной борьбы с фальсификацией истории Второй мировой и Великой Отечественной войны, вопросам кибербезопасности, развития интеграционных процессов с участием Евразийского экономического союза, ШОС и других структур на большом Евразийском пространстве, и по вопросам нашего общего культурного наследия и продвижения его за рубежом", - отметил министр.
По его словам, накануне на встрече с его белорусским коллегой Владимиром Макеем также обсуждались вопросы белорусско-российских отношений, в том числе в плане реализации договоренностей о создании равных прав. "Мы считаем, что надо полностью выполнять имеющиеся договоренности как в отношении хозяйствующих субъектов, так и граждан. У нас многие вещи уже решены, но по отдельным вопросам предстоит работа. И мы будем всячески способствовать тому, чтобы соответствующие структуры двух стран находили договоренности", - заявил Лавров.
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Речь идет о создании равных условий для работы граждан и субъектов хозяйствования.
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