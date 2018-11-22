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В Беларуси будет дешеветь жильё в районах индивидуальной застройки
Новости Беларуси. В ближайшие годы в стране может появиться и новый инструмент кредитования – ипотека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новые рецепты в строительной отрасли 22 ноября обсуждали в Минске на республиканском семинаре-совещании.
Технологии панельного домостроения предлагают как государственные компании, так и частные фирмы. Современные белорусские коттеджи энергоэффективны и выполнены с применением новых строительных материалов, пользуются спросом у зарубежных покупателей. Задача на отечественном рынке – такой вид жилья сделать более доступным.
Владимир Кухарев, заместитель премьер-министра Беларуси:
Индивидуальную застройку будут развивать в границах населенных пунктов с готовой инфраструктурой, а для отопления активно использовать электроэнергию.
С учетом введения отечественной АЭС тарифы на киловатты для белорусов должны уменьшиться. Эффективное применение электрической энергии – задача, поставленная Президентом правительству. В стране планируют ввести единый тариф на электричество. Это позволит снизить себестоимость строительства индивидуального жилья.
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Новости Беларуси. В ближайшие годы в стране может появиться и новый инструмент кредитования – ипотека, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как повысить...
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