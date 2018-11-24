Белинвестбанк в Бресте провёл областной турнир по айсштоку

24 ноября 2018 года на брестском стадионе для айсштока в городском парке ОАО «Белинвестбанк» провело традиционный областной турнир для своих работников.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60928.php

Читать полностью в источнике с фото:





На игры прибыли сотрудники из Барановичей, Жабинки, Кобрина, Пинска и его брестские представители. Собравшиеся участники были разделены на 8 команд. После жеребьёвки они составили 2 группы по четыре спортивных компании. Каждая из команд сыграла три игры из 6 эндов. Далее, после определения лучших в этих группах, состоялись стыковые матчи за 1-8 место. Победители групп разыграли 1-2 место, команды, занявшие вторые места, боролись за 3-4 место и т. д.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60928.php

Читать полностью в источнике с фото:





Турнир в упорной и азартной борьбе выиграла команда «Жёлтые», 2 место у «Золотых», 3 у «Синих». Весёлые и активные компании - «Оранжевые», «Небесные», «Зелёные», «Красные» и «Серебряные» расположились вслед за тройкой призёров.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60928.php

Читать полностью в источнике с фото:





В соревнованиях принял участие председатель объединённой профсоюзной организации ОАО «Белинвестбанк» г. Минск Модин Александр Сергеевич. А инициатором и вдохновителем праздника здоровья стал управляющий директор ОАО «Белинвестбанк» по Брестской области Петрусевич Игорь Игоревич.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60928.php

Читать полностью в источнике с фото:





Организационное и техническое содействие этому бодрому спортивному событию оказала Белорусская Федерация Айсштока. Члены Совета БФА подготовили инвентарь для соревнований, рассказали участникам о правилах и нюансах игры, спортивных достижениях местных любителей айсштока на международной арене, обеспечили активную инструкторскую помощь при проведении всех игр турнира.