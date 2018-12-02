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В базу тунеядцев внесли около 500 тысяч человек

02.12.2018 23:10 — Разное | Tut.by  
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Около 500 тысяч человек включены в базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Об этом заявила в программе «Главный эфир» на «Беларусь 1» министр труда и социальной защиты Ирина Костевич.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Около 500 тысяч [человек] в этой базе. Более детальную информацию в разрезе областей и регионов мы получим позже», — сказала Костевич.

Она сообщила, что информация в базе данных на первом этапе будет обновляться ежеквартально. Потом планируется перейти на ежемесячный режим. А цель — это онлайн-обновление. «Но это зависит от того, как будет работать информационный ресурс», — пояснила министр.

Напомним, в Беларуси с 1 декабря запустили базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. В базу тунеядцев вносится их Ф.И.О., дата и год рождения, идентификационный номер, регистрация по месту жительства. Белорусы могут онлайн проверить, не включили ли их в базу тунеядцев, — на Едином портале электронных услуг.

При этом Ирина Костевич сказала, что не исключается и работа комиссии по информированию граждан как по телефону, так и в письменной форме, даже лично — с визитом на дом. В середине февраля все тунеядцы увидят в своих жировках информацию о том, что подогрев воды на них рассчитывается по полной стоимости.

Если человек ошибочно включен в базу, он может прийти в комиссию или отправить письмо с документами, подтверждающими занятость. Информацию рассмотрят, затем можно повторно проверить свое нахождение в базе, отметила министр.

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Информация в базе данных на первом этапе будет обновляться ежеквартально. Потом планируется перейти на ежемесячный режим.
 
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