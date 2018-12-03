ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Жлобинском районе стартовала акция «Безопасный Новый год!»

04.12.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
В Жлобинском районе стартовала акция «Безопасный Новый год!»

В канун новогодних праздников в нашем районе, как и по всей республике, стартовала акция МЧС «Безопасный Новый год!» Ёлка, праздничный стол, подарки, фейерверки, свечи, Дед Мороз и Снегурочка – всё это ждёт нас в праздничные дни. Но и о безопасности забывать нельзя.

Акцию работники МЧС проведут вместе со своими юными помощниками из Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных. Она пройдёт в 4 этапа. В ходе первого спасатели посетят детский реабилитационно-оздоровительный центр «Пралеска» и Жлобинский территориальный центр социального обслуживания населения. Здесь они организуют развлекательно-информационную программу с интерактивной беседой по основам безопасности жизнедеятельности, тематическими конкурсами и викторинами, беспроигрышными лотереями, демонстрацией фильмов и роликов по тематике ОБЖ.

На втором этапе – с 10 по 19 декабря – побывают в учреждениях общеобразовательных и внешкольной работы, домах семейного типа и семьях, находящихся в социально опасном положении. Работники МЧС и юные спасатели расскажут о правилах использования пиротехники, поведении на льду, эксплуатации электрооборудования и печного отопления, а также о безопасности детей в период зимних каникул.

Третий этап пройдет с 20 по 22 декабря. В местах продажи пиротехнических изделий, на ледовом катке и в детской больнице УЗ «Жлобинская ЦРБ» спасатели с помощью наглядно-изобразительной продукции, а также с участием юных спасателей-пожарных, студентов напомнят взрослым и детям о безопасном использовании фейерверков. А помогать им в этом будут сказочные персонажи: пожарный Дед Мороз и Снегурочка.

Завершающий этап акции пройдёт с 26 по 28 декабря в местах массового пребывания людей. Во Дворце игровых видов спорта и на городском рынке спасатели поздравят всех с наступающими праздниками, напомнят правила безопасности, проведут тематические викторины, конкурсы, лотереи и многое-многое другое.

Татьяна Селюк,

специалист группы пропаганды Жлобинского РОЧС.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter" 

Наш канал на YouTube

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В канун новогодних праздников в нашем районе, как и по всей республике, стартовала акция МЧС «Безопасный Новый год!» Ёлка, праздничный стол, подарки,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Билеты на ЧЕ-2019 по фигурному катанию в Минске в три раза дешевле среднеевропейских
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
04.12.2018
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика