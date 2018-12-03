В Жлобинском районе стартовала акция «Безопасный Новый год!»

В канун новогодних праздников в нашем районе, как и по всей республике, стартовала акция МЧС «Безопасный Новый год!» Ёлка, праздничный стол, подарки, фейерверки, свечи, Дед Мороз и Снегурочка – всё это ждёт нас в праздничные дни. Но и о безопасности забывать нельзя.

Акцию работники МЧС проведут вместе со своими юными помощниками из Белорусской молодежной общественной организации спасателей-пожарных. Она пройдёт в 4 этапа. В ходе первого спасатели посетят детский реабилитационно-оздоровительный центр «Пралеска» и Жлобинский территориальный центр социального обслуживания населения. Здесь они организуют развлекательно-информационную программу с интерактивной беседой по основам безопасности жизнедеятельности, тематическими конкурсами и викторинами, беспроигрышными лотереями, демонстрацией фильмов и роликов по тематике ОБЖ.

На втором этапе – с 10 по 19 декабря – побывают в учреждениях общеобразовательных и внешкольной работы, домах семейного типа и семьях, находящихся в социально опасном положении. Работники МЧС и юные спасатели расскажут о правилах использования пиротехники, поведении на льду, эксплуатации электрооборудования и печного отопления, а также о безопасности детей в период зимних каникул.

Третий этап пройдет с 20 по 22 декабря. В местах продажи пиротехнических изделий, на ледовом катке и в детской больнице УЗ «Жлобинская ЦРБ» спасатели с помощью наглядно-изобразительной продукции, а также с участием юных спасателей-пожарных, студентов напомнят взрослым и детям о безопасном использовании фейерверков. А помогать им в этом будут сказочные персонажи: пожарный Дед Мороз и Снегурочка.

Завершающий этап акции пройдёт с 26 по 28 декабря в местах массового пребывания людей. Во Дворце игровых видов спорта и на городском рынке спасатели поздравят всех с наступающими праздниками, напомнят правила безопасности, проведут тематические викторины, конкурсы, лотереи и многое-многое другое.

Татьяна Селюк,

специалист группы пропаганды Жлобинского РОЧС.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах:

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!"

Читайте ndsmi.by в " Одноклассниках "

Читайте ndsmi.by в " Контакте "

Читайте ndsmi.by в " Фейсбуке "

Читайте ndsmi.by в " twitter "