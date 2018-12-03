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А Марина-то, трудностей не боится

04.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Мне импонируют люди, которые не боятся жизненных проблем и сложностей. Из таких главный бухгалтер ОАО “Батаево” Марина Алексеева.

Положительно о девушке отзываются и коллеги, и руководитель. “Конечно, опыта у Марины Сергеевны еще очень мало, но она старательная. Несмотря на то, что профессия очень сложная, наш главбух не жалуется, а кропотливо трудится”, — говорит Евгений Еремейчик , антикризисный управляющий агропромышленным предприятием.
М.С. Алексева в должности всего четыре месяца. В ОАО попала не случайно, а целенаправленно: именно от “Батаево” брала направление на учебу. Сюда без страха и пришла работать. На днях у девушки защита диплома. Хотя, как признается Марина, труд на практике показал, что теоритических знаний всегда недостаточно, нужен опыт и желание развиваться.
— Да, конечно, было тяжело, — рассказывает молодой специалист. — Но поддержали коллеги. Помогают и сегодня. Также без проблем всегда могу обратиться к опытным главным бухгалтерам из наших сельхозпредприятий. Так, часто советуюсь с главбухами из ОАО “Хотимский технокомплекс” и ОАО “Липовка”.
Марине Сергеевне предприятие дало дом, так что теперь в свободное время она вместе с мужем и ребенком обустраиваются. Как рассказала собеседница, в планах огород посадить, под который уже разработали участок, завести кроликов.
— Мои родители живут в Хотимске в частном доме, так что я сельского труда не боюсь: знаю и как грубу протопить, и свиней покормить, и то, что в огороде ничто само не вырастет. Считаю, что не столь важно, где ты живешь, а то, какие люди тебя окружают. Меня поддерживает супруг, коллектив, руководство. Условия нормальные. Все товары первой необходимости можно купить и в Беседовичах. Ребенок посещает детский сад. Больших бытовых проблем нет. А трудности?.. Они же закаляют характер. Главное, чтобы рядом был тот, кто понимает и поддерживает, — уверена М.С. Алексеева.
Только одно огорчает девушку – мало времени. “Работы, действительно, много. И порой думаю, вот чтобы все успеть, было бы в сутках не 24 часа, а хотя бы 30…”, — со смехом говорит Марина.
Часто от молодых специалистов можно услышать жалобы: вот мол, и зарплата маленькая, и условия труда не как в современном офисе, и вообще, работа неинтересная. Марина не из таких. Она уверена, что будущее человек создает сам, своим упорством, трудом и терпением.

Янина МАВИЧ

 
 
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Мне импонируют люди, которые не боятся жизненных проблем и сложностей. Из таких главный бухгалтер ОАО “Батаево” Марина Алексеева. Положительно о девушке...
 
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