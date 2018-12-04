Гродненская область третий год подряд признается самым спортивным регионом Беларуси

Гродненский областной комплексный центр олимпийского резерва занял первое место в номинации «Лучший центр олимпийского резерва» по итогам работы в 2017 году в республиканском смотре-конкурсе, который проводит Министерство спорта и туризма Республики Беларусь. В этом году в борьбу включились около 40 центров олимпийского резерва. Гродненцы завоевали рекордное количество баллов и опередили ближайшего соперника на 2,5 тысячи очков.





Надо сказать, что областному комплексному центру олимпийского резерва нет равных по организации учебно-тренировочного процесса уже на протяжении нескольких лет – первое место спортивный комплекс удерживает с 2015 года.

В учреждении подчеркивают, что успех держится на трех китах – высококвалифицированных специалистах, талантливых тренерах-преподавателях и одаренных спортсменах. Благодаря их упорному труду удается достигать самых высоких спортивных результатов.





В центре развивают 9 видов спорта: вольную и греко-римскую борьбу, легкую и тяжелую атлетику, плавание, пулевую стрельбу, дзюдо, таэквондо и фехтование. Работают 34 тренера-преподавателя, шестеро из них – заслуженные тренеры Республики Беларусь, девятнадцати присвоена высшая квалификационная категория. В учреждении совершенствуют свое мастерство 124 спортсмена-учащихся – заслуженные мастера спорта Республики Беларусь, мастера спорта Республики Беларусь международного класса, мастера и кандидаты в мастера спорта.





Имена многих из них известны всему миру – это двукратный призер Олимпийских игр, легкоатлет Иван Тихон, бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро, борец-вольник Ибрагим Саидов, многократный призер чемпионатов мира по вольной борьбе Али Шабанов.





Высоко характеризует Гродненский областной комплексный центр олимпийского резерва тот факт, что почти 80% спортсменов, входящих в состав национальных и сборных команд Республики Беларусь по летним видам спорта, – это представители этого спортивного учреждения.





А в прошлом году в составах национальных участвовали в чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы 65 спортсменов Гродненщины центра олимпийского резерва. В них гродненские легкоатлеты, борцы, стрелки и представители других видов спорта завоевали 31 медаль – 9 их них высшей пробы.





Спортсмены-учащиеся центра 29 раз в минувшем сезоне становились чемпионами Беларуси.