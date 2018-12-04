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Гродненская область третий год подряд признается самым спортивным регионом Беларуси

05.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Гродненский областной комплексный центр олимпийского резерва занял первое место в номинации «Лучший центр олимпийского резерва» по итогам работы в 2017 году в республиканском смотре-конкурсе, который проводит Министерство спорта и туризма Республики Беларусь. В этом году в борьбу включились около 40 центров олимпийского резерва. Гродненцы завоевали рекордное количество баллов и опередили ближайшего соперника на 2,5 тысячи очков. 
 
Гродненская область третий год подряд признается самым спортивным регионом Беларуси
 
Надо сказать, что областному комплексному центру олимпийского резерва нет равных по организации учебно-тренировочного процесса уже на протяжении нескольких лет – первое место спортивный комплекс удерживает с 2015 года. 
 
В учреждении подчеркивают, что успех держится на трех китах – высококвалифицированных специалистах, талантливых тренерах-преподавателях и одаренных спортсменах. Благодаря их упорному труду удается достигать самых высоких спортивных результатов. 
 
Гродненская область третий год подряд признается самым спортивным регионом Беларуси
 
В центре развивают 9 видов спорта: вольную и  греко-римскую борьбу, легкую и тяжелую атлетику, плавание, пулевую стрельбу, дзюдо, таэквондо и фехтование. Работают 34 тренера-преподавателя, шестеро из них –  заслуженные тренеры Республики Беларусь, девятнадцати присвоена высшая квалификационная категория. В учреждении совершенствуют свое мастерство 124 спортсмена-учащихся – заслуженные мастера спорта Республики Беларусь, мастера спорта Республики Беларусь международного класса, мастера и кандидаты в мастера спорта.
 
Гродненская область третий год подряд признается самым спортивным регионом Беларуси
 
Имена многих из них известны всему миру – это двукратный призер Олимпийских игр, легкоатлет Иван Тихон, бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро, борец-вольник Ибрагим Саидов, многократный призер чемпионатов мира по вольной борьбе Али Шабанов. 
 
Гродненская область третий год подряд признается самым спортивным регионом Беларуси
 
Высоко характеризует Гродненский областной комплексный центр олимпийского резерва тот факт, что почти 80% спортсменов, входящих в состав национальных и сборных команд Республики Беларусь по летним видам спорта, – это представители этого спортивного учреждения. 
 
Гродненская область третий год подряд признается самым спортивным регионом Беларуси
 
А в прошлом году в составах национальных участвовали в чемпионатах, кубках, первенствах мира и Европы 65 спортсменов Гродненщины центра олимпийского резерва. В них гродненские легкоатлеты, борцы, стрелки и представители других видов спорта завоевали 31 медаль – 9 их них высшей пробы.
 
Гродненская область третий год подряд признается самым спортивным регионом Беларуси
 
Спортсмены-учащиеся центра 29 раз в минувшем сезоне становились чемпионами Беларуси.
 
 
Фото из архива «ГП»
Екатерина ВЕСЕЛУХА
http://grodnonews.by/
 
Теги: Гродно
 
 
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Гродненский областной комплексный центр олимпийского резерва занял первое место в номинации «Лучший центр олимпийского резерва» по итогам работы в 2017 году в...
 
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