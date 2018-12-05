Bloomberg назвал угрозы для мировой экономики

В свете мировых торговых войн эксперты обращают особое внимание на взаимоотношения между США и Китаем. В случае, если выход из ситуации не будет найден в ближайшие три месяца, Вашингтон пообещал повысить существующие тарифы в размере 10% на широкий перечень китайской продукции до 25%.





Еще одним риском для экономики в будущем году Bloomberg называет Brexit - выход Великобритании из Евросоюза.





Эксперты Bloomberg отмечают, что, если Великобритания выйдет из ЕС без каких-либо договоренностей (так называемый "жесткий брекзит"), экономика Великобритании снизится к 2030 году примерно на 7% по сравнению с другими членами ЕС. При этом, даже если сделка по Brexit, которая будет включать себя членство страны в таможенном союзе ЕС, состоится, то падение ВВП Великобритании составит к 2030 году около 3%.









Среди других рисков для мировой экономики в 2019 году эксперты Bloomberg называют экономическую ситуацию в Италии, состояние цен на нефть, а также предстоящие выборы в ряде крупных стран в будущем году. В частности, говоря о нефти, к ключевым факторам относятся взаимоотношения США и Ирана, а также действия стран ОПЕК и не входящих в организацию государств в рамках сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.





В октябре Bloomberg сообщал, что США и Китай приближаются к "новой холодной войне".



