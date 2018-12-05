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Bloomberg назвал угрозы для мировой экономики

06.12.2018 07:04 — Разное | Партизан  
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Аналитики агентства Bloomberg считают, что основными рисками, которые могут повлиять на рост мировой экономики в 2019 году, являются мировые торговые войны, Brexit и состояние цен на нефть. Об этом говорится в материале издания, который был опубликован в среду, 5 декабря.

В свете мировых торговых войн эксперты обращают особое внимание на взаимоотношения между США и Китаем. В случае, если выход из ситуации не будет найден в ближайшие три месяца, Вашингтон пообещал повысить существующие тарифы в размере 10% на широкий перечень китайской продукции до 25%.

Еще одним риском для экономики в будущем году Bloomberg называет Brexit - выход Великобритании из Евросоюза.

Эксперты Bloomberg отмечают, что, если Великобритания выйдет из ЕС без каких-либо договоренностей (так называемый "жесткий брекзит"), экономика Великобритании снизится к 2030 году примерно на 7% по сравнению с другими членами ЕС. При этом, даже если сделка по Brexit, которая будет включать себя членство страны в таможенном союзе ЕС, состоится, то падение ВВП Великобритании составит к 2030 году около 3%.


Среди других рисков для мировой экономики в 2019 году эксперты Bloomberg называют экономическую ситуацию в Италии, состояние цен на нефть, а также предстоящие выборы в ряде крупных стран в будущем году. В частности, говоря о нефти, к ключевым факторам относятся взаимоотношения США и Ирана, а также действия стран ОПЕК и не входящих в организацию государств в рамках сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти.

В октябре Bloomberg сообщал, что США и Китай приближаются к "новой холодной войне".


 
 
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Аналитики агентства Bloomberg считают, что основными рисками, которые могут повлиять на рост мировой экономики в 2019 году, являются мировые торговые войны, Brexit и...
 
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