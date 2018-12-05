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Дочь эмира Дубая семь лет готовила побег из дворца с бывшим шпионом

06.12.2018 07:03 — Разное | Партизан  
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Стали известны подробности неудачного побега, который предприняла дочь эмира Дубая. О них рассказывается в снятом «Би-би-си» документальном фильме «Побег из Дубая».

Дочь эмира Дубая семь лет готовила побег из дворца с бывшим шпионом
32-летняя шейха Латифа бинт Мохаммед Аль Мактум — дочь премьер-министра и вице-президента Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммеда ибн Рашида Аль Мактума. В 16 лет она уже пыталась сбежать из страны, но ее поймали на границе. Девушка три года провела в заключении, где ее избивали и пытали.

В 2000 году ее старшая сестра сбежала в Великобританию. Через месяц люди шейха схватили ее в Кембридже и тайно вывезли в ОАЭ. С тех пор женщину держали в своего рода медицинской тюрьме, где за ней непрерывно присматривают медсестры. Латифа не хотела оказаться на ее месте, поэтому была очень осторожна и готовилась к новому побегу в течение семи лет.

В 2011 году она прочитала в интернете о бывшем агенте военной разведки Франции Эрве Жобере (Hervé Jaubert). В 2008 году ему пришлось бежать из ОАЭ после конфликта с властями. Жобер улизнул из гостиницы в абайе (женское платье) поверх водолазного костюма, испортил единственный катер полиции и доплыл на надувной лодке до яхты друга, которая ждала его в международных водах. На ней он пересек Аравийское море и добрался до Мумбая.

Латифа связалась с Жобером по электронной почте и попросила совета. Бывший агент не сразу поверил, что имеет дело с настоящей принцессой, но в итоге согласился ей помочь. Они регулярно переписывались и обсуждали логистику побега. Кроме того, дочь шейха жаловалась ему на подневольную жизнь членов королевской семьи.


В 2014 году Латифа познакомилась с преподавательницей капоэйры из Финляндии Тииной Яухияйнен, которая стала ее тренером и близкой подругой. Она помогала готовить побег и несколько раз летала на встречи с Жобером.

В марте 2018 года Латифа встала рано утром, чтобы позавтракать с Яухияйнен. После встречи с подругой дочь шейха переоделась и надела темные очки. Вдвоем они на машине уехали в соседний Оман. Там они пересели на надувную лодку и гидроцикл и несколько часов плыли в открытое море. В сорока километрах от берега их ждал Жобер на яхте.

Яхта несколько дней плыла в индийский штат Гоа под американским флагом. Все это время Латифа пыталась связаться с журналистами, правозащитниками и родственниками, которые могли ей помочь, но никто не отвечал.

Когда до берегов Индии оставалось около 50 километров, на борт судна поднялись вооруженные люди и увели дочь шейха. Что произошло дальше, остается неизвестным. «Она говорила, что предпочла бы погибнуть на яхте, чем вернуться в Дубай, — говорит Жобер. — Я даже не знаю, где она, и крайне озабочен».

После поимки Латифа не появлялась на людях, не общала друзьями, а ее аккаунт в Instagram был удален. Источник, близкий к правительству Дубая, утверждает, что она проводит время с семьей, и «у нее все превосходно».



 
 
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Стали известны подробности неудачного побега, который предприняла дочь эмира Дубая. О них рассказывается в снятом «Би-би-си» документальном фильме «Побег из...
 
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