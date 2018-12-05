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Инспекция надзора и профилактики Волковысского РОЧС проверила объекты строительства

06.12.2018 — Разное | Новости Волковыска  
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Инспекция надзора и профилактики Волковысского РОЧС проверила объекты строительства

Инспекцией надзора и профилактики Волковысского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведены мониторинги состояния пожарной безопасности субъектов хозяйствования ИП Мандик Р.В. на объекте строительства «Строительство магазина промышленных товаров по улице Панковой в г. Волковыске, У-1652» и Волковысского ОАО «СМТ-32» (руководитель Кологрив Н.Н.) на объекте строительства «Капитальный ремонт здания общежития по ул. Панковой, 58 в г. Волковыске».

По результатам мониторингов выявлены нарушения требований законодательства о пожарной безопасности. Так, на территории объектов не размещены знаки пожарной безопасности, а сам объекты не обеспечены первичными средствами пожаротушения. Кроме того, на объекте Волковысского «СМТ-32» для освещения рабочих мест используются светильники не заводского изготовления, а для электроснабжения мест проведения работ применяются неисправные электрические удлинители не заводского изготовления. Также неисправен порошковый огнетушитель, который находится в вагон-бытовке. На объекте строительства ИП Мандик Р.В. с работниками не проведён инструктаж о мерах пожарной безопасности.

 Руководителям вручены рекомендации и определены сроки реализации предложенных мероприятий, сообщает сайт Гродненского ОУМЧС.

 
 
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Инспекцией надзора и профилактики Волковысского районного отдела по чрезвычайным ситуациям проведены мониторинги состояния...
 
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