ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что изменится в Беларуси с 1 декабря 2018 года?

06.12.2018 — Разное | Soligorsk News  
Размер текста:
A
A
A

27 ноября 2018 19:18 1803

Что изменится в Беларуси с 1 декабря

Автор: Эдуард Кидяев.

Декабрь — это не только Новый год и мандаринки, но еще и повышение цен, и даже новые изменения в законе о СМИ.

Что изменится в Беларуси с 1 декабря 2018 года?

Именно с началом зимы вступят в силу волнующая воображение пользователей обязательная регистрация для комментаторов на сайтах и откроется доступ к электронной «базе тунеядцев». Какие именно сюрпризы готовит для нас декабрь?

Комментаторов на форумах начнут определять по номерам телефонов

Что изменится в Беларуси с 1 декабря 2018 года?

С 1 декабря вступят в силу основные изменения в законе о СМИ, в том числе, которое предписывает определять авторов комментариев в сети.

Предполагается, чтобы отправить сообщение теперь нужно будет указывать свой номер телефона и другие личные данные.

Каждый, кто размещает на сайте сообщения, материалы или комментарии, должен будет создать учетную запись для предварительной идентификации, заключить пользовательское соглашение с предупреждением о недопустимости информации, запрещенной к распространению в Беларуси.

Для активации учетной записи пользователь будет получать SMS с кодом на указанный телефон или «с использованием иных идентификационных данных и технических средств, позволяющих идентифицировать его личность».

На один комплект данных можно будет регистрировать только одну учетную запись на каждом отдельном сайте.

Пользовательское соглашение можно будет расторгнуть в любое время в одностороннем порядке, пишет БелТА, но все полученные данные еще в течении года будут храниться на «физически размещенных на территории Беларуси серверах».

Откроют доступ к электронной «базе тунеядцев»

Что изменится в Беларуси с 1 декабря 2018 года?

С 1 декабря откроют свободный доступ к базе данных о белорусах, которые не заняты в экономике.Доступ к базе сможет получить каждый на Едином портале электронных услуг, логин и пароль для входа нужно будет получить в службе «одно окно». Полные списки не занятых в экономике подготовят к 1 февраля.

С 1 декабря ГАИ начнет штрафовать за летние шины

Что изменится в Беларуси с 1 декабря 2018 года?

Водителям обязательно нужно до 1 декабря переобуть свои авто в зимнюю резину. За езду на автомобиле без зимних шин штраф составит 0,5 базовой величины (12,25 рубля). За повторное нарушение в течение года грозит штраф от 2 до 5 базовых величин.

С 1 декабря ГАИ будет проводить рейды и выявлять нарушителей.

Подорожает бензин

Что изменится в Беларуси с 1 декабря 2018 года?

Скорее всего, подорожание бензина и дизельного топлива продолжится в привычном для этого года темпе – по 1 копейке еженедельно.

С 25 ноября на 1 копейку подорожали 95-ый и 98-ой бензин и дизтопливо. Цена на бензин марки АИ-92 не изменилась.

Пока что на АЗС бензин АИ-95-К5-Евро стоит 1,52 рубля за 1 литр, АИ-98-К5-Евро – 1,73 рубля, ДТ – 1,52 рубля. Цена АИ-92-К5-Евро – 1,42 рубля.

Проезд в городском транспорте

Что изменится в Беларуси с 1 декабря 2018 года?

Ожидается, что в ближайшее время может подорожать проезд в городском общественном пассажирском транспорте столицы. Предполагается, что проезд в Минске подорожает на 5 копеек. Тогда одна поездка в наземном транспорте будет стоить 65 копеек, в метро – 70 копеек.

Тариф на теплоэнергию для эксплуатирующих жилфонд организаций

Что изменится в Беларуси с 1 декабря 2018 года?

МАРТ снизил тариф на теплоэнергию для эксплуатирующих жилфонд организаций.

Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли вступает в силу с 1 декабря 2018 года. Документ не касается тарифов на тепловую энергию для населения.

В частности, тариф на тепловую энергию снижен с 16,5911 до 16,2658 рубля за 1 Гкал для организаций, осуществляющих эксплуатацию жилфонда и предоставляющих ЖКУ, организаций застройщиков, товариществ собственников и некоторых других организаций.

Ставка рефинансирования

Что изменится в Беларуси с 1 декабря 2018 года?

Нацбанк будет рассматривать вопрос об уровне ставки рефинансирования в плановом порядке 19 декабря. В сентябре Нацбанк сохранил ставку рефинансирования на уровне 10%.

Цены на сигареты

Что изменится в Беларуси с 1 декабря 2018 года?

На сигареты ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» вырастут цены в пределах от 3 до 16 копеек.

Некоторые марки сигарет ООО «Табак-инвест» подорожают на 5-10 копеек.

«Беларусьторг» поднимет цены на сигареты на 5-10 копеек.

До этого цены на некоторые виды сигарет изменялись с 1 ноября.

Отдел новостей «СОЛИГОРСК — НОВОСТИ».

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 ноября 2018 19:18 1803 Что изменится в Беларуси с 1 декабря ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Более 50 тыс. жителей Брестской области объединит акция "Чудеса на Рождество"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика