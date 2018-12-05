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Что изменится в Беларуси с 1 декабря 2018 года?
06.12.2018 — Разное | Soligorsk News
27 ноября 2018 19:18 1803
Что изменится в Беларуси с 1 декабря
Декабрь — это не только Новый год и мандаринки, но еще и повышение цен, и даже новые изменения в законе о СМИ.
Именно с началом зимы вступят в силу волнующая воображение пользователей обязательная регистрация для комментаторов на сайтах и откроется доступ к электронной «базе тунеядцев». Какие именно сюрпризы готовит для нас декабрь?
Комментаторов на форумах начнут определять по номерам телефонов
С 1 декабря вступят в силу основные изменения в законе о СМИ, в том числе, которое
Откроют доступ к электронной «базе тунеядцев»
С 1 декабря откроют свободный доступ к базе данных о белорусах, которые не заняты в экономике.Доступ к базе сможет получить каждый на Едином портале электронных услуг, логин и пароль для входа нужно будет получить в службе «одно окно». Полные списки не занятых в экономике подготовят к 1 февраля.
С 1 декабря ГАИ начнет штрафовать за летние шины
Водителям обязательно нужно до 1 декабря переобуть свои авто в зимнюю резину. За езду на автомобиле без зимних шин штраф составит 0,5
Подорожает бензин
Скорее всего, подорожание бензина и дизельного топлива продолжится в привычном для этого года темпе – по 1 копейке еженедельно.
Проезд в городском транспорте
Ожидается, что в ближайшее время может подорожать проезд в городском общественном пассажирском транспорте столицы. Предполагается, что проезд в Минске подорожает на 5 копеек. Тогда одна поездка в наземном транспорте будет стоить 65 копеек, в метро – 70 копеек.
Тариф на теплоэнергию для эксплуатирующих жилфонд организаций
МАРТ снизил тариф на теплоэнергию для эксплуатирующих жилфонд организаций.
Ставка рефинансирования
Нацбанк будет рассматривать вопрос об уровне ставки рефинансирования в плановом порядке 19 декабря. В сентябре Нацбанк сохранил
Цены на сигареты
На
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27 ноября 2018 19:18 1803 Что изменится в Беларуси с 1 декабря ...
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