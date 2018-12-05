Что изменится в Беларуси с 1 декабря 2018 года?



Что изменится в Беларуси с 1 декабря Автор: Эдуард Кидяев.

Декабрь — это не только Новый год и мандаринки, но еще и повышение цен, и даже новые изменения в законе о СМИ.

Именно с началом зимы вступят в силу волнующая воображение пользователей обязательная регистрация для комментаторов на сайтах и откроется доступ к электронной «базе тунеядцев». Какие именно сюрпризы готовит для нас декабрь?

Комментаторов на форумах начнут определять по номерам телефонов





С 1 декабря вступят в силу основные изменения в законе о СМИ, в том числе, которое предписывает определять авторов комментариев в сети .



Предполагается, чтобы отправить сообщение теперь нужно будет указывать свой номер телефона и другие личные данные.



Каждый, кто размещает на сайте сообщения, материалы или комментарии, должен будет создать учетную запись для предварительной идентификации, заключить пользовательское соглашение с предупреждением о недопустимости информации, запрещенной к распространению в Беларуси.



Для активации учетной записи пользователь будет получать SMS с кодом на указанный телефон или «с использованием иных идентификационных данных и технических средств, позволяющих идентифицировать его личность».



На один комплект данных можно будет регистрировать только одну учетную запись на каждом отдельном сайте.



Пользовательское соглашение можно будет расторгнуть в любое время в одностороннем порядке, пишет БелТА , но все полученные данные еще в течении года будут храниться на «физически размещенных на территории Беларуси серверах».



Откроют доступ к электронной «базе тунеядцев»





С 1 декабря откроют свободный доступ к базе данных о белорусах, которые не заняты в экономике.Доступ к базе сможет получить каждый на Едином портале электронных услуг, логин и пароль для входа нужно будет получить в службе «одно окно». Полные списки не занятых в экономике подготовят к 1 февраля.

С 1 декабря ГАИ начнет штрафовать за летние шины





Водителям обязательно нужно до 1 декабря переобуть свои авто в зимнюю резину. За езду на автомобиле без зимних шин штраф составит 0,5 базовой величины (12,25 рубля). За повторное нарушение в течение года грозит штраф от 2 до 5 базовых величин.



С 1 декабря ГАИ будет проводить рейды и выявлять нарушителей.



Подорожает бензин





Скорее всего, подорожание бензина и дизельного топлива продолжится в привычном для этого года темпе – по 1 копейке еженедельно.



С 25 ноября на 1 копейку подорожали 95-ый и 98-ой бензин и дизтопливо. Цена на бензин марки АИ-92 не изменилась.



Пока что на АЗС бензин АИ-95-К5-Евро стоит 1,52 рубля за 1 литр, АИ-98-К5-Евро – 1,73 рубля, ДТ – 1,52 рубля. Цена АИ-92-К5-Евро – 1,42 рубля.



Проезд в городском транспорте





Ожидается, что в ближайшее время может подорожать проезд в городском общественном пассажирском транспорте столицы. Предполагается, что проезд в Минске подорожает на 5 копеек. Тогда одна поездка в наземном транспорте будет стоить 65 копеек, в метро – 70 копеек.

Тариф на теплоэнергию для эксплуатирующих жилфонд организаций





МАРТ снизил тариф на теплоэнергию для эксплуатирующих жилфонд организаций.



Соответствующее постановление Министерства антимонопольного регулирования и торговли вступает в силу с 1 декабря 2018 года. Документ не касается тарифов на тепловую энергию для населения.



В частности, тариф на тепловую энергию снижен с 16,5911 до 16,2658 рубля за 1 Гкал для организаций, осуществляющих эксплуатацию жилфонда и предоставляющих ЖКУ, организаций застройщиков, товариществ собственников и некоторых других организаций.



Ставка рефинансирования





Нацбанк будет рассматривать вопрос об уровне ставки рефинансирования в плановом порядке 19 декабря. В сентябре Нацбанк сохранил ставку рефинансирования на уровне 10%.

Цены на сигареты





На сигареты ОАО «Гродненская табачная фабрика «Неман» вырастут цены в пределах от 3 до 16 копеек.



Некоторые марки сигарет ООО «Табак-инвест» подорожают на 5-10 копеек.



«Беларусьторг» поднимет цены на сигареты на 5-10 копеек.



До этого цены на некоторые виды сигарет изменялись с 1 ноября .



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