ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу

06.12.2018 21:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Где же искать настоящую белорусскую сказку, как не здесь, в самом сердце заповедного леса. Беловежская пуща до сих пор хранит много тайн и загадок. Поэтому атмосфера здесь особая. Символично, что и главный новогодний волшебник поселился вдали от городов и автомагистралей. Кстати, живописный терем с седобородым любимцем детей и взрослых открыт круглый год.

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу

Застать хозяина не снаружи за живым общением с гостями, а внутри сказочного дома не всегда получится. Дело в том, что декабрь – самая горячая пора.

Потоки туристов в последний месяц года приобретают особенно большие масштабы. Рекорд за всю историю – порядка 150 групп за день.

Каждую нужно встретить, уделить ей хотя бы несколько минут и пригласить на крыльцо для совместного фото.

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу

Дед Мороз:
Для улыбки говорим: картофель Пуфа. А теперь чисто на белорусском – драники!

Дед Мороз болеет за хоккейное «Динамо»: «Болельщикам пора уже прийти на «Минск-Арену» с лозунгом «Пора выигрывать!»

За 15 лет поместья роль Снегурочки примеряли на себя многие.

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу

А вот фигура Деда Мороза – бессменна. И это при том, что наш белорусский волшебник, в отличие от коллег по профессии, вместе с отрядом помощников принимает гостей круглый год.

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу

Дед Мороз:
На каждое время года у меня есть определённый наряд и даже не один. Вот я сейчас покажу мой гардероб.

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу

Ну вот один из вариантов летнего наряда. Вот он какой красивый.

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу

Однако здесь, наверху, в опочивальне, хозяину терема подолгу бывать не приходится. Что уж говорить о редких посетителях. Рабочая зона Деда Мороза – это кабинет с камином и более помпезный тронный зал.

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу

Дед Мороз:
Подкину немножко дровишек, чтоб гости, которые заходят в терем, не замёрзли. Мне-то и так тепло. А гостям надо чувствовать себя комфортно.

Белорусское гостеприимство во всей красе. В том числе за ним и едут за тысячи километров.

Недаром именно белорусского Деда Мороза не так давно признали самым популярным среди десятка сказочных героев стран СНГ.

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу

Дед Мороз:
Дед Мороз выходит сюда, как на подиум, на это крылечко. Поэтому всё внимание запечатлено на образе Деда Мороза. Как он одет, как говорит, какие у него жесты, как обращается с детьми, как со взрослыми, как с иностранцами, которых очень много… Какие-то слова надо знать на польском языке, на украинском.

С белорусами говорю только на белорусском языке, чтобы они чувствовали, что они в гостях у белорусского Деда Мороза.

К этому всему, конечно, надо готовиться.

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу

Слава о Поместье Деда Мороза за 15 лет разлетелась по всему миру. Но мало кто знает, что раньше на этом участке векового леса размещался зубропитомник. Его создали сразу после войны.

В огороженном вольере в 25 гектаров учёные годами работали над увеличением популяции белорусского зубра.

Не зря. Сегодня в одной только Беловежской Пуще живут более 500 увесистых особей. И многие по старой памяти приходят к месту обитания своих же потомков.

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу

Быть частью новогоднего представления в поместье Деда мороза мечтают все. В том числе и самый крупный обитатель и главный символ Пущи – Зубр. Целые стада приходят сюда редко, и чаще всего не из любопытства, а за лакомством – в кормушки подсыпают сено. И трапезе важного гостя толпы туристов – не помеха.

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу

Удивляет и то, что огромный туристический комплекс в глуши леса возвели всего за три месяца. Так что, первое волшебство здесь наблюдали еще до новоселья.

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу

Людмила Гречаник, директор Музея природы Национального парка «Беловежская пуща»:
Всего за 3 месяца, чтобы успеть к самому главному празднику года – Новому году, было создано это поместье руками народных мастеров, творческих коллективов, художников, резчиков по дереву. Вы знаете, без какого-то душевного, творческого запала сделать это было невозможно. Для нас всё это было вновь. Всё-таки, серьёзное место, национальный парк, и вдруг Дед Мороз. Тем не менее, это было очень интересно.

И надо верить в это чудо, сказку, в Деда Мороза, чтобы в такие сжатые сроки создать это сказочное поместье.

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу

Теремы, скарбница, поляна 2-ти месяцев, аутентичная мельница и самая высокая живая новогодняя ёлка. 15 гектаров поместья – не иначе, как музей под открытым небом.

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу

Новые необычные скульптуры появляются здесь каждый год. А к юбилею будет особенный подарок – первый в мире памятный знак Новому Году.

Помощник деда Мороза рассказал, как будет выглядеть памятный знак Новому Году в Беловежской пуще

Ещё одна гордость поместья – местная кухня. О ней впору слагать легенды.

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу

Хотя секрет создания, например, знаменитых пущанских блинчиков предельно прост – только натуральные ингредиенты.

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу

Мария Гриб, заведующая рестораном «Хата Деда Мороза»:
Начинки – это варенье у нас наше, пущанское. Ежевика, черника, малина, брусника, земляника – все ягоды собираются у нас в пуще. И сами его готовим.

Весь интерьер – из дерева, и только в национальном белорусском стиле. Хата Деда Мороза славится также своими гастрономическими из мяса. Добыча охотхозяйства попадает на стол туриста уже через несколько часов

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу

Мария Гриб:
Мы готовим колбасу из дичи, дичь тушёную, которая подаётся у нас в горшочках, она подаётся в соусе. Блюдо очень вкусное и пользуется популярностью.

О звёздах Мишлена здесь не слыхали, а вот заморских гурманов дарами белорусского леса кормили не раз. В пиковые дни через это знаковое место проходят тысячи изголодавшихся после экскурсий гостей.

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу

Александр Крукович, начальник торгового отдела:
Мы стараемся уделить внимание каждому туристу, должным образом обслужить их. Чтобы они попробовали наши блюда из дичи, наш пущанский чай знаменитый.

Ходит такая молва среди людей, что большинство туристов приезжают даже не для того, чтобы увидеть Деда Мороза, а отведать нашу знаменитую, белорусскую кухню – богатую и вкусную.

«Пишет отец – у мальчика тяжелое заболевание, ДЦП». Как белорусский Дед Мороз помог ребёнку

За год в усадьбу Деда Мороза приходят до 17 тысяч писем.

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу

Софья Лукьянёнок из года в год писала. А затем решила приехать, вместе с родителями. Чтобы сделать фото и доказать одноклассникам – в сказку верила не зря.

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу

Софья Лукьяненок, житель Минска:
Вот первый раз увидела. Такие впечатления – радость, что он существует.

Не зря у нас в классе говорят, что его не существует, а я всё время на своем: что есть, что это правда. Мне очень понравилось.

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу

Анна Лукьяненок, житель Минска:
Он такой, как в сказках, как в книжках, как мы привыкли, как нам рассказывали наши родители, бабушки, дедушки. И эти традиции мы передаём нашим детям.

Надо верить в чудеса, и обязательно всё тогда у нас получится.

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу

А Ольга Савеленкова впервые привезла в резиденцию волшебника целую группу литовских туристов. Направление «Беловежская Пуща» её компания открыла только год назад.

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу

И не прогадала. У популярного тура по белорусским замкам появилась достойная конкуренция.

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу

Ольга Савеленкова, экскурсовод (Литва):
Ездим в Лапландию, и наши Дедушки имеются. Мы просто хотим познать больше дедушек. И мы очень рады, что вы, соседи, имеете такое красивое место здесь. И людям нравится. И детям, и взрослым очень. И надеюсь, не последний раз.

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу

Раса Ундрэйтите, экскурсовод (Литва):
Поскольку я работаю гидом в туристической фирме, мы и так уже знали, кто-то рассказал, прочитали в Интернете, поскольку у вас замечательный сайт.

Но я с группой впервые сюда приехала, и мне очень понравилось. Особенно вот эта душевность.

А в потенциале – один из самых востребованных маршрутов. С приятными бонусами в виде высокого уровня гидов и низких цен на сувениры.

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу

В зимние месяцы местные лавки заполнены до отказа.

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу

Белоруска:
Выручка составляет от 400 до 500 – в обычные дни. В выходные – тысяча, а то и две рублей.

Ежегодно десятки тысяч гостей из разных уголков мира, а ведь будет и ещё больше. Этот живописный клочок заповедника уже давно в ТОПе туристических направлений, и неспроста.

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу

С давних времен в этих лесах охотились киевские и литовские князья, польские короли и русские цари. Место сохранило особую энергетику. Но сегодня здесь властвуют другие, сказочные, герои.

«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу

Вот так, постепенно, поместье белорусского Деда Мороза доросло до статуса самого важного новогоднего бренда, а для миллионов гостей стало не иначе как волшебным местом, куда хочется возвращаться снова и снова.
Новости по теме

2019-й под знаком Жёлтого Кабана. В чём встречать Новый год

«Пишет отец – у мальчика тяжелое заболевание, ДЦП». Как белорусский Дед Мороз помог ребёнку

Помощник деда Мороза рассказал, как будет выглядеть памятный знак Новому Году в Беловежской пуще

«Долго с нами разговаривал и много интересного рассказал». До белорусского Деда Мороза добрались туристы из Буркина-Фасо и Мьянмы

Дед Мороз болеет за хоккейное «Динамо»: «Болельщикам пора уже прийти на «Минск-Арену» с лозунгом «Пора выигрывать!»

Стало известно, сколько будут стоить новогодние ёлки в Минске

«Сказочный юбиляр». Анонс специального репортажа

«Хотим помочь деткам, чтобы у них тоже был праздник»: в Беларуси стартовала акция «Чудеса на Рождество»
‡агрузка...
Новости 24 часа

Александр Лукашенко высказал Владимиру Путину своё мнение о ценах на энергоносители для Беларуси

Александр Лукашенко рассказал о драйверах роста белорусской экономики в интервью Сергею Брилёву

С 7 декабря движение всех видов транспорта по ул. Программистов в Минске закрывается на полгода

Новости экономики за 06.12.2018

Белорусы стали чаще платить банковскими картами

В Беларуси упростили требования к ведению торговли продуктами питания на рынках

Из-за взрыва бензовоза в Италии погибли два человека, пострадали ещё 20

Первая книга пятитомника о белорусской государственности готовится к изданию

Все новости
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Где же искать настоящую белорусскую сказку, как не здесь, в самом сердце заповедного леса. Беловежская пуща до сих пор хранит много тайн и загадок. Поэтому...
 
Новости дня
Новости разные
 
Страны ОПЕК не достигли консенсуса по снижению нефтедобычи, и саудовский министр энергетики не уверен, что завтра будет соглашение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
06.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика