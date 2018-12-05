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«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу
Где же искать настоящую белорусскую сказку, как не здесь, в самом сердце заповедного леса. Беловежская пуща до сих пор хранит много тайн и загадок. Поэтому атмосфера здесь особая. Символично, что и главный новогодний волшебник поселился вдали от городов и автомагистралей. Кстати, живописный терем с седобородым любимцем детей и взрослых открыт круглый год.
Застать хозяина не снаружи за живым общением с гостями, а внутри сказочного дома не всегда получится. Дело в том, что декабрь – самая горячая пора.
Каждую нужно встретить, уделить ей хотя бы несколько минут и пригласить на крыльцо для совместного фото.
Дед Мороз:
За 15 лет поместья роль Снегурочки примеряли на себя многие.
А вот фигура Деда Мороза – бессменна. И это при том, что наш белорусский волшебник, в отличие от коллег по профессии, вместе с отрядом помощников принимает гостей круглый год.
Дед Мороз:
Однако здесь, наверху, в опочивальне, хозяину терема подолгу бывать не приходится. Что уж говорить о редких посетителях. Рабочая зона Деда Мороза – это кабинет с камином и более помпезный тронный зал.
Дед Мороз:
Белорусское гостеприимство во всей красе. В том числе за ним и едут за тысячи километров.
Дед Мороз:
К этому всему, конечно, надо готовиться.
Слава о Поместье Деда Мороза за 15 лет разлетелась по всему миру. Но мало кто знает, что раньше на этом участке векового леса размещался зубропитомник. Его создали сразу после войны.
Не зря. Сегодня в одной только Беловежской Пуще живут более 500 увесистых особей. И многие по старой памяти приходят к месту обитания своих же потомков.
Быть частью новогоднего представления в поместье Деда мороза мечтают все. В том числе и самый крупный обитатель и главный символ Пущи – Зубр. Целые стада приходят сюда редко, и чаще всего не из любопытства, а за лакомством – в кормушки подсыпают сено. И трапезе важного гостя толпы туристов – не помеха.
Удивляет и то, что огромный туристический комплекс в глуши леса возвели всего за три месяца. Так что, первое волшебство здесь наблюдали еще до новоселья.
Людмила Гречаник, директор Музея природы Национального парка «Беловежская пуща»:
Теремы, скарбница, поляна 2-ти месяцев, аутентичная мельница и самая высокая живая новогодняя ёлка. 15 гектаров поместья – не иначе, как музей под открытым небом.
Новые необычные скульптуры появляются здесь каждый год. А к юбилею будет особенный подарок – первый в мире памятный знак Новому Году.
Ещё одна гордость поместья – местная кухня. О ней впору слагать легенды.
Хотя секрет создания, например, знаменитых пущанских блинчиков предельно прост – только натуральные ингредиенты.
Мария Гриб, заведующая рестораном «Хата Деда Мороза»:
Весь интерьер – из дерева, и только в национальном белорусском стиле. Хата Деда Мороза славится также своими гастрономическими из мяса. Добыча охотхозяйства попадает на стол туриста уже через несколько часов
Мария Гриб:
Александр Крукович, начальник торгового отдела:
За год в усадьбу Деда Мороза приходят до 17 тысяч писем.
Софья Лукьянёнок из года в год писала. А затем решила приехать, вместе с родителями. Чтобы сделать фото и доказать одноклассникам – в сказку верила не зря.
Софья Лукьяненок, житель Минска:
Анна Лукьяненок, житель Минска:
А Ольга Савеленкова впервые привезла в резиденцию волшебника целую группу литовских туристов. Направление «Беловежская Пуща» её компания открыла только год назад.
И не прогадала. У популярного тура по белорусским замкам появилась достойная конкуренция.
Ольга Савеленкова, экскурсовод (Литва):
Раса Ундрэйтите, экскурсовод (Литва):
А в потенциале – один из самых востребованных маршрутов. С приятными бонусами в виде высокого уровня гидов и низких цен на сувениры.
Белоруска:
Ежегодно десятки тысяч гостей из разных уголков мира, а ведь будет и ещё больше. Этот живописный клочок заповедника уже давно в ТОПе туристических направлений, и неспроста.
С давних времен в этих лесах охотились киевские и литовские князья, польские короли и русские цари. Место сохранило особую энергетику. Но сегодня здесь властвуют другие, сказочные, герои.
Вот так, постепенно, поместье белорусского Деда Мороза доросло до статуса самого важного новогоднего бренда, а для миллионов гостей стало не иначе как волшебным местом, куда хочется возвращаться снова и снова.
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«Он такой, как в сказках, как в книжках, как рассказывали наши бабушки». Зачем ехать к белорусскому Деду Морозу
Где же искать настоящую белорусскую сказку, как не здесь, в самом сердце заповедного леса. Беловежская пуща до сих пор хранит много тайн и загадок. Поэтому...
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