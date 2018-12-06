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Кто из белорусов попал в список самых богатых иностранцев Латвии

07.12.2018 09:09 — Разное | Партизан  
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Четыре белоруса вошли в топ-50 зарубежных бизнесменов, заработавших самые большие деньги в Латвии в 2017 году.

Кто из белорусов попал в список самых богатых иностранцев Латвии
Основатель и основной владелец известной IT-компании SaM Solutions Андрей Бахирев, с 2015 года проживающий в Юрмале, по итогам прошлого года занял 17-е место по объему начисленной прибыли. На его 69,3-процентную долю в латвийской компании SaM Solutions, консолидированная прибыль которой составила 4,05 млн евро, пришлось 2,80 млн евро, подсчитали составители рейтинга из издания VIP Lounge.

Впервые в списке оказался Егор Петрушенко, который с 1,47 млн евро занял 32-е место. Его основной латвийский актив – компания Investa Engineering. Бизнесмен занимается поставками оборудования для химической, нефтехимической и энергетической отраслей Беларуси, России и Казахстана, пишет zautra.by

44-м в списке самых богатых иностранцев Латвии в прошлом году стал Антон Климантович — основной владелец дистрибутора лекарственных препаратов известных мировых компаний LV System Service. Его прибыль составила 914 тыс. евро.

Наконец, 47-е место в этом списке занял Владимир Плавский. Принадлежащая ему компания Altenenergy, специализирующаяся на энергетическом инжиниринге и поставках оборудования, принесла ему в прошлом году 885 тыс. евро прибыли.

Отметим, что в рейтинге VIP Lounge за 2016 год было трое граждан Беларуси. Тогда Андрей Бахирев занял 23-е место (2,23 млн евро), Владимир Плавский был 33-м (1,61 млн евро), а Антон Климантович – 42-е (1,2 млн евро).

Самым зарабатывающим иностранным гражданином в Латвии по итогам 2017 года стал уроженец Минска владелец нескольких активов в химической промышленности России Дмитрий Мазепин. Его латвийские активы (Uralchem Trading, Ventamojaks, Riga Fertilizer Terminal) принесли бизнесмену прибыль в сумме 42,20 млн евро.

В первую пятерку вошли также основной владелец сети магазинов Maxima и аптек Euroaptieka Нериюс Нумавичюс (Литва), совладелец латвийской производителя сетевого оборудования Mikrotiks Джон Мартин Талли (США), российский металлург Алексей Мордашев (Severstal Distribution) и ирландский акционер Rietumu Bank Дермот Десмонд.

Также в топ-50 бизнесмены из Израиля, Германии, Нидерландов, Норвегии, Италии, Дании, Украины, Швеции и Армении.


 
Теги: Минск
 
 
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Четыре белоруса вошли в топ-50 зарубежных бизнесменов, заработавших самые большие деньги в Латвии в 2017 году.
 
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