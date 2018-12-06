Кто из белорусов попал в список самых богатых иностранцев Латвии

Основатель и основной владелец известной IT-компании SaM Solutions Андрей Бахирев, с 2015 года проживающий в Юрмале, по итогам прошлого года занял 17-е место по объему начисленной прибыли. На его 69,3-процентную долю в латвийской компании SaM Solutions, консолидированная прибыль которой составила 4,05 млн евро, пришлось 2,80 млн евро, подсчитали составители рейтинга из издания VIP Lounge.





Егор Петрушенко, который с 1,47 млн евро занял 32-е место. Его основной латвийский актив – компания Investa Engineering. Бизнесмен занимается поставками оборудования для химической, нефтехимической и энергетической отраслей Беларуси, России и Казахстана, пиш ет zautra.by Впервые в списке оказался, который с 1,47 млн евро занял 32-е место. Его основной латвийский актив – компания Investa Engineering. Бизнесмен занимается поставками оборудования для химической, нефтехимической и энергетической отраслей Беларуси, России и Казахстана,ет zautra.by





44-м в списке самых богатых иностранцев Латвии в прошлом году стал Антон Климантович — основной владелец дистрибутора лекарственных препаратов известных мировых компаний LV System Service. Его прибыль составила 914 тыс. евро.





Наконец, 47-е место в этом списке занял Владимир Плавский. Принадлежащая ему компания Altenenergy, специализирующаяся на энергетическом инжиниринге и поставках оборудования, принесла ему в прошлом году 885 тыс. евро прибыли.





Отметим, что в рейтинге VIP Lounge за 2016 год было трое граждан Беларуси. Тогда Андрей Бахирев занял 23-е место (2,23 млн евро), Владимир Плавский был 33-м (1,61 млн евро), а Антон Климантович – 42-е (1,2 млн евро).





Дмитрий Мазепин. Его латвийские активы (Uralchem Trading, Ventamojaks, Riga Fertilizer Terminal) принесли бизнесмену прибыль в сумме 42,20 млн евро. Самым зарабатывающим иностранным гражданином в Латвии по итогам 2017 года стал уроженец Минска владелец нескольких активов в химической промышленности России. Его латвийские активы (Uralchem Trading, Ventamojaks, Riga Fertilizer Terminal) принесли бизнесмену прибыль в сумме 42,20 млн евро.





В первую пятерку вошли также основной владелец сети магазинов Maxima и аптек Euroaptieka Нериюс Нумавичюс (Литва), совладелец латвийской производителя сетевого оборудования Mikrotiks Джон Мартин Талли (США), российский металлург Алексей Мордашев (Severstal Distribution) и ирландский акционер Rietumu Bank Дермот Десмонд.





Также в топ-50 бизнесмены из Израиля, Германии, Нидерландов, Норвегии, Италии, Дании, Украины, Швеции и Армении.



