В Индексе открытости бюджета позиция Беларуси хуже, чем у Таджикистана

Владимир Ковалкин. Он представил резюме пилотного исследования открытости государственного бюджета Беларуси 2017 года, пишет thinktanks.by Об этом сообщил на прошедшей вчера в Минске конференции «Государственное управление в Беларуси: инновации и/или стабильность?» эксперт SYMPA/BIPART, руководитель проекта «Кошт урада» экономист. Он представил резюме пилотного исследования открытости государственного бюджета Беларуси 2017 года,thinktanks.by





В Беларуси пилотное исследование «Обзор открытости бюджета» было осуществлено неправительственной организацией SYMPA при поддержке со стороны Всемирного банка.





Сравнительные характеристики





Рейтинг «Обзор открытости бюджета» за 2017 год проводился в шестой раз. Он охватил 115 стран в том числе 13 государств-новичков. Средний результат Индекса открытости бюджета среди исследованных в 2017 году стран составил 42 балла из 100 возможных, что свидетельствует о том, что уровень бюджетной прозрачности в мире довольно невысок.





Вместе с тем, Россия в индексе набрала 72 балла, Польша – 59, Украина – 54, а Таджикистан – 30. Сколько баллов набрала Беларусь, Владимир Ковалкин не сказал, так как наша страна не была включена в официальный рейтинг, поскольку не прошла полный цикл проверки результатов исследования. Однако, по словам экономиста, «у нас позиция хуже, чем у Таджикистана».





Прозрачность документов





В частности, как рассказал Владимир Ковалкин, по такому параметру как «Предварительное бюджетное заявление (финансовый год 2018)» набрала 44 балла (из 100 возможных баллов) , по параметру «Принятый бюджет» (финансовый год 2017)» - 72 балла, по параметру «Текущие отчеты (финансовый год 2016/2017)» - 62 балла, по параметру «Годовой отчет об исполнении бюджета (финансовый год 2016)» - 28 баллов, по параметру «Аудиторский отчет» (финансовый год 2016)» - 33 балла. При этом за «Проект бюджета исполнительной власти (фг 2018)», «Гражданский бюджет (фг 2017» и «Полугодовой обзор (фг 2017)» Беларусь получила 0 баллов, так как на тот момент подобные документы отсутствовали. Таким образом, Беларусь разрабатывала и публиковала 5 из 8 ключевых документов, которые оцениваются «Обзором открытости бюджета».









В то же время, как подчеркнул Владимир Ковалкин, некоторые позитивные изменения, предпринятые Министерством финансов после 2017 года, в рейтинге учтены не были. В частности, речь идет о публикации «Гражданского бюджета» в январе 2018 года и выпуске ежемесячных бюллетеней. В этой связи Владимир Ковалкин выразил уверенность, что позиция Беларуси в рейтинге «Обзор открытости бюджета» в будущем вырастет.



