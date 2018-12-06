Сколько будет «стоить» новогодняя ель





Главным символом Нового года, является елка. Большинство людей новогодние праздники предпочитают встречать с лесной красавицей, а не с искусственным деревом. В канун праздников новогодние ели и сосны, можно приобрести на специализированных елочных базарах либо в ближайшем лесничестве. Тех же, кто намеревается спилить новогоднее дерево самостоятельно, без надлежащего разрешения, Волковысская МРИ, предупреждает об ответственности предусмотренной статьей 15.22 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь, санкции которой предусматривают наложение штрафа до пятидесяти базовых величин, на индивидуального предпринимателя - до двухсот базовых величин, а на юридическое лицо – до трехсот базовых величин.

Волковысская МРИ призывает граждан бережно относится к нашей природе беречь ее и сохранять.

Если Вы стали свидетелем нарушения природоохранного законодательства не проходите мимо, звоните на телефон горячей линии Волковысской МРИ 8 01512 25000(25112)

Старший государственный инспектор Волковысской МРИ Игорь Лукша