Помощь лишней не бывает

Неорганизованное волонтерство – это спонтанная и эпизодическая помощь друзьям или соседям: уход за ребенком, оказание помощи в ремонте, выполнение мелких поручений или отклик на стихийное бедствие. Организованное волонтерство, как правило, осуществляется более систематично и регулярно. Вот и в отделении дневного пребывания для граждан пожилого возраста ГУ «СТЦСОН» создан волонтерский отряд «По зову сердца», который является формой объединения социально активных пожилых людей, где волонтеры дополняют услуги, предоставляемые государством.

Пожилые волонтеры реализуют самые разные инициативы. К примеру, в рамках деятельности волонтерского отряда состоялся мастер-класс по домоводству для ребят из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей под руководством Софьи Андреевны Кот. Женщина поделилась с ребятами опытом ведения хозяйства и показала им приемы вязания крючком, которые наверняка пригодятся молодым людям в будущем.





В рамках проекта Белорусского общества Красного Креста реализуется мини-инициатива «Берег надежды». Волонтеры отделения для граждан пожилого возраста организовывают кратковременный присмотр за детьми-инвалидами в рамках социальной передышки для родителей. Такую помощь сложно переоценить, ведь часто это единственная возможность родителей особенных детей уделить время себе и другим членам семьи.

В последних числах ноября волонтеры организовали и провели акцию «Согреем домашним теплом». В ее рамках были собраны теплые вещи для постояльцев отделения круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста в д. Жажелка. Совместно с руководителем кружка Ириной Владимировной Апацкой волонтеры посетили отделение и раздали постояльцам вещи и теплые носочки, связанные заботливыми руками пожилых волонтеров.





Третьего декабря волонтеры отделения своими силами организовали концерт, посвященный Международному дню инвалидов. Виновники торжества, которые посетили мероприятие, получили в подарок памятные сувениры.

В декабре запланировано проведение еще одной предновогодней акции «Праздник к нам приходит». В планах волонтеров отделения поздравить ветеранов Великой Отечественной войны с Новым годом и Рождеством.

Корр. «КС».

Фото из архива волонтеров.