Скрипель переизбрана главой Белорусской ассоциации гимнастики. Выборы она назвала недемократичными

Хозяйка магазинов duty free Елена Скрипель переизбрана на пост председателя президиума Белорусской ассоциации гимнастики. Решение принято единогласно в ходе открытого голосования на 11-й отчетно-выборной конференции этой организации, которая состоялась 7 декабря. Кандидатура Скрипель была единственной на выборах, а кандидата из числа спортсменов пообещали представить в следующий раз.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Не очень демократично получилось, — отметила Елена Альбертовна после того, как официально заступила на второй срок руководства БАГ. — Честно говоря, я бы хотела, чтобы была какая-то альтернатива. Молодые члены ассоциации торжественно обещали, что через четыре года они обязательно кого-то предложат.

После окончания конференции Скрипель вышла к журналистам.

— Мало кто из победителей выборов признает процедуру избрания недемократичной. Почему это сделали вы?

— Эта недемократичность не была искусственно создана. Я провела большую разъяснительную работу среди наших спортсменов и тренеров, чтобы кто-нибудь все-таки выставил свою кандидатуру. Я считаю, что должен быть интерес к этой работе и желание заниматься руководством ассоциации гимнастики.

Категоричного «нет» не было, но люди попросили меня, сказали: «Дайте нам возможность еще чему-то подучиться». Наши молодые спортсмены пообещали мне, что в следующий раз все-таки выдвинут своего кандидата. Кто? Пока говорить не буду. Они работают сейчас в Международной федерации гимнастики и тренируют.

Вообще я делаю большую ставку на молодежь. Что бы мы ни говорили, у нас есть огромный опыт и знания, есть, что показать. Мы должны меняться вместе с тем, как меняется молодое поколение нашей страны. Они должны любить страну так же, как любим страну мы. У них должны быть здоровые амбиции и гордость за то, что они являются гражданами Беларуси.

— В мае 2017 года президент Беларуси Александр Лукашенко задал тренд, согласно которому главами федераций должны быть спортсмены, а не чиновники и бизнесмены. Так почему по этому пути не пошла ассоциация гимнастики? Не готовы спортсмены, о чем вы сказали выше?

— Я не могу сказать, что [со стороны президента] это было указание. Это было пожелание. Отчасти я согласна. Врачи должны врачевать, строители строить, а менеджеры от спорта — заниматься спортивной индустрией. Но также важно, чтобы в ассоциации работали подготовленные специалисты. К сожалению, у нас еще не подготовлен спортивный менеджерский состав. Не было кандидатуры, мы долго вели консультации с Министерством спорта и туризма и Национальным олимпийским комитетом — подбирали эту кандидатуру. В первую очередь, я настаивала, чтобы это был человек из спорта. Пришли к такому выводу: предложили оставить мою кандидатуру для подготовки в дальнейшем специалистов из спорта.



Елена Скрипель вместе с Ириной Лепаркой, главным тренером сборной Беларуси по художественной гимнастике. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, что Елена Скрипель возглавила Белорусскую ассоциацию гимнастики в 2014 году.

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