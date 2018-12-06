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Беларусь претендует на увеличение доли от распределения ввозных пошлин в ЕАЭС

07.12.2018 17:20 — Разное | Интерфакс  
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Беларусь недополучает 1% от таможенных пошлин в ЕАЭС по любым методикам расчета, заявил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко.

"Экспертами было подготовлено пять различных методик - новых методик никто не предложил. По всем этим пяти методикам белорусская сторона должна получить 1% от распределения пошлин дополнительно", - сказал И.Петришенко, комментируя итоги состоявшегося накануне в Санкт-Петербурге заседания высшего евразийского экономического совета.

Вице-премьера цитирует госагентство БелТА.

"Нам безразлично, какую методику мы задействуем, но по любой методике Беларусь дополнительно должна получить 1%", - уточнил И.Петришенко.

Как сообщалось, президент Беларуси Александр Лукашенко на минувшей неделе заявил, что Беларусь не поддержит предложение в очередной раз продлить сроки действующих нормативов распределения между странами-участницами ЕАЭС сумм ввозных таможенных пошлин, взимаемых на внешнем периметре экономического союза.

В настоящее время ввозные пошлины в рамках ЕАЭС распределяются следующим образом: Армения - 1,22%, Беларусь - 4,56%, Казахстан - 7,055%, Кыргызстан - 1,9%, Россия - 85,265%. Данные пропорции установлены в апреле 2017 года в связи с присоединением к ЕАЭС Кыргызстана.

Планировалось, что данный порядок распределения пошлин является временным и действует до августа 2018 года. Между тем, из-за отсутствия статданных по Кыргызстану в мае 2018 года страны ЕАЭС договорились продлить установленные нормативы до 31 декабря 2019 года.

По данным Комитета госконтроля Беларуси, в бюджеты стран ЕАЭС в 2017 году поступило ввозных пошлин на $11,6 млрд, что на $1,8 млрд больше, чем в 2016 году. В бюджет Беларуси за счет распределения ввозных таможенных пошлин в 2017 году, исходя из доли 4,56%, поступило  $530,7 млн, что на 15% больше по сравнению с 2016 годом. Поступления от ввозных таможенных пошлин составили 5,2% от всех доходов республиканского бюджета за 2017 год.

 
 
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Беларусь недополучает 1% от таможенных пошлин в ЕАЭС по любым методикам расчета, заявил вице-премьер Беларуси Игорь Петришенко.
 
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