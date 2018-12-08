Жители несуществующего королевства ASPI имеют белорусскую прописку









Он раздавал визитки со следующим текстом: «Консул Свободного Острова королевства ASPI. Помогу с получением гражданства и регистрацией».





Консулом назначил себя сам, у будущих аспийцев даже брал отпечатки пальцев. Последнее выглядело весьма солидно и вселяло в покупателей уверенность, что все оформляется по закону.





Тем более что кроме визиток он изготовил себе консульскую карточку со всеми печатями, оформил сайт в Интернете, где указаны координаты столицы страны, по которым, впрочем, не найдешь даже крошечного острова. Это просто произвольная точка в Тихом океане.





У маленького государства есть конституция, согласно которой в стране охраняются труд и здоровье людей, гарантирован минимальный размер оплаты труда, бесплатная медицина, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства.









На рекламу откликались в основном приезжие из Пакистана, Узбекистана, Таджикистана. Например, когда у студента-пакистанца закончился срок действия паспорта, он решил на родину не возвращаться и приобрел паспорт государства ASPI.





Люди настолько были уверены в том, что конституционная монархия ASPI существует на самом деле, что без опасений предъявляли паспорта сотрудникам полиции при проверке документов. Если же их забирали в участок, то лже-консул приезжал туда и требовал освободить «иностранных подданных».





За комплект паспорт плюс водительские права, которые якобы позволяют ездить за рулем по дорогам 200 государств, «предприниматель» брал 100 тысяч российских рублей. Потом скинул цену.





Помогал и с регистрацией. Причем прописывал аспийцев в Беларуси по липовым адресам.

Сейчас с «консулом» разбирается полиция, он находится под подпиской о невыезде. Обвинения в мошенничестве считает необоснованными. Да, никому из покупателей паспортов о виртуальном статусе своего государства он не сообщал, однако полиция «сначала должна доказать, что наша деятельность незаконна».







