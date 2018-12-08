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Глава РПЦ Кирилл: Нельзя допустить создания независимой церкви в Украине

09.12.2018 16:19 — Разное | Интерфакс  
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает недопустимым предоставление независимости православной церкви в Украине.

"Может быть, эти люди (сторонники независимой церкви - ИФ) и правы, и в независимом государстве должна быть как бы и независимая церковь?... Почему бы не допустить такое в отношении Украины?.. Нельзя допустить", - сказал патриарх в воскресенье, обращаясь к верующим после литургии в храме Святой Татьяны в Люблино.

По его мнению, это недопустимо, поскольку сторонники независимой церкви, "те, кто стремятся утвердить так называемую незалежную церковь", исполнены злобы, готовы насильно добиваться своей цели и "погубить жизни других людей".

Однако, сказал патриарх, "мы верим, что церковь православная устоит, что никакие расколы, никакие раскольнические объединения, никакое участие светской власти, никакая злобная и воинственная риторика, не способны будут оторвать верующих (...) от жизни во свете божием".

15 декабря в Киеве должен состояться Объединительный собор, который призван создать в Украине церковь, независимую от Московского патриархата. Украинская православная церковь (Московского патриархата) от участия в этом проекте отказалась.

 
 
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает недопустимым предоставление независимости православной церкви в Украине. "Может быть, эти люди (сторонники...
 
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