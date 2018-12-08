На следующей неделе в Лидском районе будет «плюсовая» температура и дожди, к выходным немного похолодает





Снежное начало зимы в Лидском районе вскоре сменилось на проливные дожди с «плюсом». Такая же погода сохранится и на следующей неделе.

В понедельник и вторник ночью температура воздуха будет около нуля, днем — от +2 до +4. Большая вероятность осадков в виде дождя, ожидаются порывы ветра до 8 метров в секунду.

В среду станет чуть холоднее. Температура воздуха днем и ночью будет находится в районе нуля. Днем возможен мокрый снег.

А вот ближе к выходным заметно похолодает. Столбик термометра опустится до минус 9 градусов. Ожидается метель.