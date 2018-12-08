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На следующей неделе в Лидском районе будет «плюсовая» температура и дожди, к выходным немного похолодает

09.12.2018 — Разное | Lida.Info  
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На следующей неделе в Лидском районе будет «плюсовая» температура и дожди, к выходным немного похолодает

Снежное начало зимы в Лидском районе вскоре сменилось на проливные дожди с «плюсом». Такая же погода сохранится и на следующей неделе.

В понедельник и вторник ночью температура воздуха будет около нуля, днем — от +2 до +4. Большая вероятность осадков в виде дождя, ожидаются порывы ветра до 8 метров в секунду.

В среду станет чуть холоднее. Температура воздуха днем и ночью будет находится в районе нуля. Днем возможен мокрый снег.

А вот ближе к выходным заметно похолодает. Столбик термометра опустится до минус 9 градусов. Ожидается метель.

 
 
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Снежное начало зимы в Лидском районе вскоре сменилось на проливные дожди с «плюсом». Такая же погода сохранится и на следующей неделе. В понедельник и вторник...
 
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