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Самолет «Белавиа» совершил жесткую посадку в Борисполе

10.12.2018 08:59 — Разное | БДГ  
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Самолет белорусской авиакомпании 9 декабря во время посадки в киевском аэропорту «Борисполь» сбил фонари на взлетно-посадочной полосе и выкатился за ее пределы.

Об этом сообщают «Вести Украина» со ссылкой на директора аэропорта Павла Рябикина.

По его словам, у самолета поцарапан обтекатель, но он «самостоятельно дошел до места стоянки».

«Самолет принадлежит Беларуси, и они будут выяснять причины произошедшего», - сказал Рябикин.

В результате происшествия 11 самолетов были перенаправлены в аэропорт «Жуляны», а также аэропорты Львова, Харькова и Одессы.

Фото из соцсетей

 
 
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Самолет белорусской авиакомпании 9 декабря во время посадки в киевском аэропорту «Борисполь» сбил фонари на взлетно-посадочной полосе и выкатился за ее пределы.
 
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