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Самолет «Белавиа» совершил жесткую посадку в Борисполе
Самолет белорусской авиакомпании 9 декабря во время посадки в киевском аэропорту «Борисполь» сбил фонари на взлетно-посадочной полосе и выкатился за ее пределы.
Об этом сообщают «Вести Украина» со ссылкой на директора аэропорта Павла Рябикина.
По его словам, у самолета поцарапан обтекатель, но он «самостоятельно дошел до места стоянки».
«Самолет принадлежит Беларуси, и они будут выяснять причины произошедшего», - сказал Рябикин.
В результате происшествия 11 самолетов были перенаправлены в аэропорт «Жуляны», а также аэропорты Львова, Харькова и Одессы.
Фото из соцсетей
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Самолет белорусской авиакомпании 9 декабря во время посадки в киевском аэропорту «Борисполь» сбил фонари на взлетно-посадочной полосе и выкатился за ее пределы.
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