10 декабря движение в Минске будет ограничено

Причина ограничения движения в центре столицы – передвижение по городу зарубежной делегации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Столичная автоинспекция просит водителей учитывать эту информацию при выборе маршрутов для передвижения по городу.

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