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10 декабря движение в Минске будет ограничено
10.12.2018 09:02 — Разное | Аргументы и факты
Причина ограничения движения в центре столицы – передвижение по городу зарубежной делегации, сообщает
Столичная автоинспекция просит водителей учитывать эту информацию при выборе маршрутов для передвижения по городу.
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Речь идет о некоторых участках проспектов Независимости и Победителей, каких именно - не уточняется.
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