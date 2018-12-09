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10 декабря движение в Минске будет ограничено

10.12.2018 09:02 — Разное | Аргументы и факты  
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10 декабря движение в Минске будет ограничено
Фото из открытых источников

Причина ограничения движения в центре столицы – передвижение по городу зарубежной делегации, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Столичная автоинспекция просит водителей учитывать эту информацию при выборе маршрутов для передвижения по городу. 

10 декабря движение в Минске будет ограничено
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Теги: Витебск
 
 
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