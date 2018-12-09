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И что с ними потом происходит? Белорусская молодежка обыграла Норвегию на ЧМ по хоккею
В немецком Фюссене молодежная сборная Беларуси стартовала с победы на чемпионате мира.
Беларусы обыграли норвежцев со счетом 5:3, уступая 0:3.
ЧМ-2019 (U-20)
Дивизион 1
Группа А
Норвегия – Беларусь 3:5 (2:0, 1:1, 0:4)
9 декабря, 22.00
1:0 – 9 Торесен (Меисингсет)
2:0 – 14 Эдвардсен
3:0 – 27 Викингстад (Биркхейм, Мартинсен)
3:1 – 40 Дроздов (Мартынов, Аносов)
3:2 – 43 Сапего (Ажгирей)
3:3 – 47 Балтрук (Ажгирей)
3:4 – 55 Дерябин (Дроздов, Мартынов)
3:5 – 60 Аносов (Сушко)
Другие результаты:
Франция – Латвия 3:1 (1:0, 1:0, 1:1)
9 декабря, 15.00.
Австрия – Германия 2:3 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 0:1)
9 декабря, 18.30.
Таблица: Беларусь – 3 очка (1 игра), Франция – 3 (1), Германия – 2 (1), Австрия – 1 (1), Норвегия – 0 (1), Латвия – 0 (1).
Повышение получит победитель турнира.
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В немецком Фюссене молодежная сборная Беларуси стартовала с победы на чемпионате мира.
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