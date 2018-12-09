ВВС США объяснили появление на базе «самолета, которого там не могло быть»

Полковник ВВС США Эммануэль Холдопулос подтвердил подлинность фотографии самолета, похожего на китайский стелс-истребитель, сделанной на авиабазе Национальной гвардии Саванна-Эйр, сообщает портал The Aviationist.



Фото: theaviationist.com

Этот снимок вызвал многочисленные дискуссии в интернете — в его подлинность трудно было поверить, ведь J-20 — новейший китайский самолет, выпущенный небольшой серией. Пользователи Интернета строили самые невероятные теории, как он мог оказаться в США.

Один из пользователей Twitter даже предоставил радарный след неопознанного самолета, который, как утверждается, вылетел из Аляски в аэропорт Саванна-Хилтон-Хед незадолго до того, как был сделан снимок. Другой нашел доказательства того, что снимок — результат работы в Photoshop.



Изображение: theaviationist.com

В свою очередь авиационный эксперт Андреас Рупрехт тоже изучил снимок и пришел к выводу, что на нем не настоящий J-20, а его модель. По словам Рупрехта, не совпадают пропорции, видна грубая обработка деталей, и, главное, двигатели L-31FN имеют характерный вид и не похожи на те, которым оснащен истребитель на фотографии. И оказался прав.



Фото: theaviationist.com

Подполковник ВВС Эммануэль Холдопулос пояснил, что это полномасштабная реплика, которая находилась на территории учебного центра базы с 4 по 6 декабря. Модель была создана по заказу Корпуса морской пехоты США. Для какой именно конкретной цели был сделан полномасштабный макет J-20 Mighty Dragon, военные не пояснили.