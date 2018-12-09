ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

ВВС США объяснили появление на базе «самолета, которого там не могло быть»

10.12.2018 13:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Полковник ВВС США Эммануэль Холдопулос подтвердил подлинность фотографии самолета, похожего на китайский стелс-истребитель, сделанной на авиабазе Национальной гвардии Саванна-Эйр, сообщает портал The Aviationist.


Фото: theaviationist.com

Этот снимок вызвал многочисленные дискуссии в интернете — в его подлинность трудно было поверить, ведь J-20 — новейший китайский самолет, выпущенный небольшой серией. Пользователи Интернета строили самые невероятные теории, как он мог оказаться в США.

Один из пользователей Twitter даже предоставил радарный след неопознанного самолета, который, как утверждается, вылетел из Аляски в аэропорт Саванна-Хилтон-Хед незадолго до того, как был сделан снимок. Другой нашел доказательства того, что снимок — результат работы в Photoshop.


Изображение: theaviationist.com

В свою очередь авиационный эксперт Андреас Рупрехт тоже изучил снимок и пришел к выводу, что на нем не настоящий J-20, а его модель. По словам Рупрехта, не совпадают пропорции, видна грубая обработка деталей, и, главное, двигатели L-31FN имеют характерный вид и не похожи на те, которым оснащен истребитель на фотографии. И оказался прав.


Фото: theaviationist.com

Подполковник ВВС Эммануэль Холдопулос пояснил, что это полномасштабная реплика, которая находилась на территории учебного центра базы с 4 по 6 декабря. Модель была создана по заказу Корпуса морской пехоты США. Для какой именно конкретной цели был сделан полномасштабный макет J-20 Mighty Dragon, военные не пояснили.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полковник ВВС США Эммануэль Холдопулос рассказал, что фотография - подлинная.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ирина Кривко вошла в топ-10 общего зачёта КМ по биатлону
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

09.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Фаниполь Online
Радзiма
Горецкий вестник
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика