Форум с петлей на шее. «Нас целенаправленно уничтожают»

Более 200 предпринимателей из 20 городов страны собрал сегодняшний Форум в Минске . ИП подвели не радужные итоги года уходящего и попытались спрогнозировать еще более мрачные перспективы на 2019 год.









“Пожать руку последнему предпринимателю можно в 2028 году”





На форуме прозвучали очень тревожные цифры.

С 2011 по 1 октября 2017 года количество ИП в розничной торговле (ИП) уменьшилось на 27 831человек, или на 28,22%. Если учесть, что создание рабочего места обходится в 4 000 $, то общие потери составили 111 млн. 324 тысяч $.

Сумма поступивших платежей в бюджет от деятельности ИП за период с 2011 по 2018 годы снизилась в 1,8 раза.

За 2013-2017 года бюджет потерял 258, 9 миллионов долларов США.

По мнению организаторов форума, статистика свидетельствует о жёсткой связи между грубейшими ошибками госрегулирования сферы ИП торговли и влиянием на успешность их деятельности и, соответственно, на платежи в бюджет.









Если продлить этот негативный тренд, то последний ИП розничной торговли будет работать в 2028 году – осталось всего-то 10 лет. Причём в Витебской и Гродненской областях последних ИП можно будет встретить в 2025 и 2027 году соответственно.

Прямые потери бюджета и затраты, которые потребуются для создания потерянных рабочих мест за 2013-2017 годы, составили 358, 9 миллиона долларов.





ИП просят Лукашенко о встрече





Госструктуры прислали к предпринимателям своих представителей, однако ряд ключевых министерств, например, по налогам и сборам, проигнорировали приглашение ИП. А поговорить, судя по накалу страстей, было о чем. Хотя, судя по всему, предприниматели связывают решение своих проблем только с Лукашенко. «Перспектива» уже собрала более 6,6 тысячи подписей ИП из 24 городов под обращением к президенту с предложением провести форум и обсудить упрощение условий работы ИП.





ИП предлагают распространить действие моратория на предоставление полного пакета документов, обязательных по указу № 222, до наведения порядка в документообороте в Россий ой Федерации; снять ответственность с ИП розничной торговли по ввезённым до настоящего времени товарам из Российской Федерации и уплаченному по ним ввозному НДС, в части предоставления документов; выделить ИП розничной торговли в отдельную сферу регулирования с обеспечением максимально упрощённых условий ведения бизнеса (создание новой альтернативной системы налогообложения на основе патента на торговлю).





Нужно достучаться не только до Лукашенко, но и до Российской Федерации





- В 2019 году предпринимателей ожидают полномасштабные проверки - выборочные, плановые, внеплановые. С одной стороны, правительство пытается изменить законодательство в лучшую сторону, с другой – любая жалоба потребителя либо одного ИП на другого может стать основанием для проведения проверки. А если уже пришли с проверкой – найдем все, что нужно, - подводит итоги форума председатель РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко.





- Но главная беда даже не в этом. Большинство предпринимателей ввозит товар по российским накладным, которые вызывают множество претензий со стороны контролирующих органов. В этой связи любого предпринимателя можно подвести под разорение. В Волковысске у предпринимательницы Департамент финансовых расследований КГК затребовали все документы и вынесли штрафные санкции. Мы подсчитали: цена одной накладной предпринимателю обходится в 500 долларов штрафов. Контролирующие органы отказались от конфискации товара, но оставили конфискацию от реализованной выручки до 50 процентов. По нашим подсчетам, даже конфискация 25% от реализованной выручки – это 500 долларов США. Представьте себе: таких накладных может быть и 20, и 30, и 40 – какие суммы получатся, если признать 20 накладных незаконными?.. А сегодня в регионах даже 100 долларов – это хорошие деньги.





Петля на шее вводит предпринимателей в ужас. А «Перспектива» хочет снять эту петлю. Мы предлагаем: если предприниматель привез товар по накладным, оплатил НДС, оплатили все налоги, а вы приняли все документы – все, больше к ним мы не возвращаемся. Государство против: вы привезли, уплатили – это одно, потом мы вправе и проверить еще все документы; возьмут с нас налоги, НДС, а потом еще и начислить штрафные санкции. Мы не хотим постоянно ходить с петлей на шее.





- Сегодня на форуме очень много говорилось о проблемах, которые вызваны участием Беларуси в интеграционных образованиях, например, с ЕАЭС.





- Нас заставляют выполнять все условия ЕАЭС, а Россия их не выполняет. В 2019 году вводится маркировка товаров: с 1 июля – на обувь, с 1 декабря – на одежду. Если в России не могут нам дать бумажные накладные, то что говорить о цифровых? В свою очередь с 1 июля мы не сможем ввезти обувь без маркировки (а маркировка – это коды, прослеживаемость товара и прочее), а с 1 декабря станет проблемой ввезти одежду из России в Беларусь.





Мы видим, что, участвуя в интеграционных объединениях, мы должны защищать национальные интересы. Однако местные чиновники к нашим предложениям не прислушиваются: вы сами слушали сегодняшние дебаты. Это вопрос уже политического толка, и только политическая воля главы государства способна как-то изменить ситуацию.





Вопрос – как? Либо ситуация будет меняться под давлением улицы, либо под воздействием электоральных кампаний. Вообще я не понимаю: любой политик должен заинтересоваться ресурсами «Перспективы»; отказываться от такого подарка нелогично. Но наше правительство мыслит по-своему: вместо того, чтобы прийти и подискутировать с нами, найти компромисс, нас игнорируют. Люди ничего хорошего не ожидают, нам остается только бороться.





Потери в 400 миллионов долларов, которые государство понесет при осуществлении своей политики, но не реагирует, свидетельствует только об одном: нас целенаправленно уничтожают, и это факт.





- Чтобы решить противоречия, вызванные ЕАЭС, прежде всего предпринимателям нужно достучаться до Лукашенко.









- Нужно достучаться не только до Лукашенко, но и до Российской Федерации. Сегодня на форуме присутствовала атташе российского посольства, я ей прямо сказал: интеграционные процессы не могут быть успешными при нынешнем положении дел. Россия может получить искру, которая вспыхнула в других странах, когда вас там просто уже не любят. Нам говорят: мы принимаем союзные законы. Но из-за этих законов наши предприниматели могут лишиться всего. Если вы принимаете законы, но из-за коррупции не можете проконтролировать их выполнение, почему мы должны страдать? Зачем нам такие законы?





Очень много вопросов к властям Беларуси, но не меньше – и к Российской Федерации.



