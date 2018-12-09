Азаренко пожаловалась на потные бюстгальтеры - многие захотели ей помочь



Иллюстративное фото

After 2 hour 🎾 practice and fitness, the hardest thing by far was to take the sweaty sports bra off 💧 💦 #girlsproblems — victoria azarenka (@vika7) 8 декабря 2018 г.



«Опубликуй видео этого события, чтобы мы могли помочь советом»

«Я могу помочь»

«Я тоже»

«При всем моем уважении и учитывая твой размер, ты можешь не надевать его»

«Я помогу тебе снять его»

«Спасибо за эту информацию»

«Нужна помощь»

«Пришли этот бюстгальтер мне, пожалуйста»

«Так ты выиграла на этом тай-брейке? Вика – Бюстгальтер – 1:0»

«Нужна помощь?»

«Можно было сделать это в душе:горячая вода – теплая вода (бюстгальтер снимается) – холодная вода»

«Пожалуйста, хватит одной Бушар в теннисе»

написала лучшая теннисистка в истории Беларуси в твиттере.В комментарии к Вике пришло много помощников:Кое-кто вспомнил канадку, которая часто жалуется на телесные темы: