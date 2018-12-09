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Суд дал год колонии-поселения футбольному фанату из РФ, который сбил выбежавшего на дорогу ребенка

10.12.2018 20:18 — Разное | Tut.by  
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Футбольного болельщика из России, который сбил в Минске выбежавшего на зебру на красный сигнал светофора ребенка, суд Советского района Минска приговорил к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Родственники готовят апелляцию.


Фотография со следственного эксперимента

Напомним, авария произошла в Минске 11 августа 2018 года около 16.00. 22-летний Кирилл Ляховский ехал на Chevrolet Orlando по улице Якуба Коласа. Водитель совершил наезд на трехлетнего мальчика, который перебегал дорогу вблизи регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора.

В результате ДТП мальчик получил тяжкие телесные повреждения. Через неделю он был выписан из больницы, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Водитель был помещен под стражу.

Следствие установило, что водитель мог и должен был своевременно обнаружить ребенка и принять меры к снижению скорости движения вплоть до полной остановки транспортного средства.

Еще в ходе следствия обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и возместил моральный и материальный вред родителям, а также компенсировал траты на лечение ребенка.

Родители ребенка дважды писали ходатайство следователю, в котором просили изменить Ляховскому меру пресечения, сообщали, что претензий к нему не имеет. К тому же мать малыша не снимала с себя некоторой доли вины: из-за ее невнимательности ребенок выбежал на проезжую часть.

«У родных сбитого ребенка претензий нет». Почему футбольный болельщик из России после ДТП остается в СИЗО

Мера пресечения водителю в ходе следствия была изменена на залог. До суда обвиняемый находился в Минске и жил на съемной квартире.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Сегодня суд Советского района Минска признал петербуржца Кирилла Ляховского виновным в нарушении ПДД, повлекшим причинение тяжкого телесного повреждения. Согласно ч. 2 ст. 317 УК Беларуси он был приговорен к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

На судебное заседание из России приезжали родная сестра Кирилла, его тетя и девушка.

— Я присутствовала на всех трех заседаниях. Мы просили примирение, просили штраф. На примерение были согласны родители мальчика, они об этом просили не один раз, — рассказала сестра Кирилла Ляховского Александра. — Но судья решил что год колонии более уместно в нашем случае…

Александра говорит, что возможность оплаты штрафа была обеспечена суммой залога в 300 базовых величин. Кроме того, еще до вынесения приговора, после второго заседания сам обвиняемый перевел на депозит суда 200 базовых величин — чтобы подтвердить возможность оплатить штраф и готовность идти на примирение. Такие меры были предприняты из-за того, что обвиняемый — гражданин России и ничем в Беларуси не обеспечен.

— Депозит Кирилл перевел из своих сбережений — до этого в течение года подрабатывал, совмещая учебу и работу. На суде задавали много вопросов о деньгах, о заработке. Мы думали это поможет. Еще у брата положительные характеристики… Родители ребенка полностью с нами. Они даже сына приводили в суд: показать как он выглядит.

Близкие Ляховского не ожидали такого приговора, учитывая, что после того, как Кирилла отпустили под залог, они «не прятались в России, а честно приехали на суд».

— После объявления приговора мы все разрыдались, даже мама мальчика. Конвой взял брата под стражу прямо в зале суда. Кирилл держался, но когда я обнимала его, у него сердце так сильно колотилось…

Родные Кирилла Ляховского сообщили, что будут обжаловать приговор в городском суде Минска. До момента пересмотра дела он будет находится в СИЗО.

 
Теги: Минск
 
 
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Родные Кирилла Ляховского сообщили, что будут обжаловать приговор в городском суде Минска. До момента пересмотра дела он будет находится в СИЗО.
 
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