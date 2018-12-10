Выбирайте, какой фильм Marvel вы пойдете смотреть бесплатно уже завтра

Если испытываете дискомфорт, что все сходят с ума по комиксам, а вы совсем не в курсе, закрыть гештальт можно в кинотеатре Silver Screen в ТЦ Galileo: с 12 по 14 декабря там будут совершенно бесплатно показывать фильмы вселенной Marvel. Для посещения бесплатного показа всего-то нужно пройти регистрацию в Google-форме.





Кинематографическая вселенная Marvel — вымышленная вселенная, американская медиафраншиза, серия фильмов о супергероях, основанная на комиксах компании Marvel. Вселенная была создана путем соединения в общую сюжетную линию нескольких фильмов с актерами и персонажами. Вселенная Marvel занимает первое место в списке самых прибыльных серий фильмов с общими сборами более $ 17,5 млрд, а картины «Мстители: Война бесконечности», «Мстители», «Мстители: Эра Альтрона» и «Черная Пантера» занимают четвертое, шестое, восьмое и девятое места в списке самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа. В общем, надо смотреть, если до сих пор не доводилось.

Сеансы 12 декабря

Сеансы 13 декабря

Сеансы 14 декабря

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Я не по комиксам. Что порекомендуете? В Минске можно сходить на фестивальное кино и не потратить ни рубля

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8 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и мышиный король» , которое пройдет 15 декабря в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно. Победители будут объявлены 14 декабря.