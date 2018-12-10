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Выбирайте, какой фильм Marvel вы пойдете смотреть бесплатно уже завтра
Если испытываете дискомфорт, что все сходят с ума по комиксам, а вы совсем не в курсе, закрыть гештальт можно в кинотеатре Silver Screen в ТЦ Galileo: с 12 по 14 декабря там будут совершенно бесплатно
Кинематографическая вселенная Marvel — вымышленная вселенная, американская медиафраншиза, серия фильмов о супергероях, основанная на комиксах компании Marvel. Вселенная была создана путем соединения в общую сюжетную линию нескольких фильмов с актерами и персонажами. Вселенная Marvel занимает первое место в списке самых прибыльных серий фильмов с общими сборами более $ 17,5 млрд, а картины «Мстители: Война бесконечности», «Мстители», «Мстители: Эра Альтрона» и «Черная Пантера» занимают четвертое, шестое, восьмое и девятое места в списке самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа. В общем, надо смотреть, если до сих пор не доводилось.
Сеансы 12 декабря
Сеансы 13 декабря
Сеансы 14 декабря
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8 декабря в приложении «Афиша TUT.BY»
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Если испытываете дискомфорт, что все сходят с ума по комиксам, а вы совсем не в курсе, закрыть гештальт можно в кинотеатре Silver Screen в ТЦ Galileo: с 12 по 14 декабря там будут...
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