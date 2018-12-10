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Выбирайте, какой фильм Marvel вы пойдете смотреть бесплатно уже завтра

11.12.2018 15:17 — Разное | Tut.by  
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Если испытываете дискомфорт, что все сходят с ума по комиксам, а вы совсем не в курсе, закрыть гештальт можно в кинотеатре Silver Screen в ТЦ Galileo: с 12 по 14 декабря там будут совершенно бесплатно показывать фильмы вселенной Marvel. Для посещения бесплатного показа всего-то нужно пройти регистрацию в Google-форме.


Кинематографическая вселенная Marvel — вымышленная вселенная, американская медиафраншиза, серия фильмов о супергероях, основанная на комиксах компании Marvel. Вселенная была создана путем соединения в общую сюжетную линию нескольких фильмов с актерами и персонажами. Вселенная Marvel занимает первое место в списке самых прибыльных серий фильмов с общими сборами более $ 17,5 млрд, а картины «Мстители: Война бесконечности», «Мстители», «Мстители: Эра Альтрона» и «Черная Пантера» занимают четвертое, шестое, восьмое и девятое места в списке самых кассовых фильмов за всю историю кинематографа. В общем, надо смотреть, если до сих пор не доводилось.

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8 декабря в приложении «Афиша TUT.BY» стартовал новый розыгрыш, где у каждого участника появилась возможность получить парный билет на ледовое шоу Ильи Авербуха «Щелкунчик и мышиный король», которое пройдет 15 декабря в «Минск-Арене». Счастливчикам билеты достанутся бесплатно. Победители будут объявлены 14 декабря.

 
Теги: Минск
 
 
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Если испытываете дискомфорт, что все сходят с ума по комиксам, а вы совсем не в курсе, закрыть гештальт можно в кинотеатре Silver Screen в ТЦ Galileo: с 12 по 14 декабря там будут...
 
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