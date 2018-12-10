ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Горецком районе проверили потолки

11.12.2018 — Разное | Горецкий вестник  
Размер текста:
A
A
A

Просмотрено: 88

 

В начале декабря специальная комиссия обследовала подвесные системы и потолки в зданиях на территории Горецкого района. Проверку было решено провести после происшествия в  минском центре «Арена-Сити».

Комиссия обращала внимание на дефекты, возможные провисания подвесных систем и потолков в зданиях учреждений образования, культуры, здравоохранения и торговых объектов с постоянным или временным пребыванием людей. Всего в районе их насчитывается 47. По результатам обследования нарушений на объектах выявлено не было.

 

В Горецком районе проверили потолки
Комиссия работает в кинотеатре «Крынiца»

 

Согласно требованиям Порядка сбора информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуация природного и техногенного характера и обмена этой информацией,  в органы управления по чрезвычайным ситуациям соответствующих уровней предоставляются:

— сведения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС — устно (по телефону) не позднее 10 минут с момента получения сообщения, письменно (по факсу) в течение часа (с указанием даты, времени, места, наименования объекта (территории), его ведомственной принадлежности, причины возникновения и масштабов распространения, наличия пострадавших);

— сведения о ходе ликвидации ЧС техногенного характера — письменно каждые два часа. При ухудшении обстановки — незамедлительно устно;

— сведения о ходе ликвидации ЧС природного характера (лесных пожарах площадью свыше 5 га и торфяных свыше 1 га) — письменно не позднее 6 часов с момента возникновения таких ситуаций и затем ежедневно по состоянию на 11 часов и 21 час соответственно до завершения работ по их ликвидации. При ухудшении обстановки — незамедлительно устно.

Своевременное информирование МЧС о произошедших нештатных ситуациях обеспечивает незамедлительное начало проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.  Это зачастую позволяет спасти человеческие жизни, минимизировать материальный ущерб, сократить время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Илья САЧИВКО, старший инженер ГОФ ГСЧС и ГО Горецкого РОЧС


 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В начале декабря специальная комиссия обследовала подвесные системы и потолки в зданиях на территории Горецкого района. Проверку было решено провести после...
 
Новости дня
Новости разные
 
Трамп не дождется: журнал Time назвал "человека года"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.12.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика