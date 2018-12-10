В Горецком районе проверили потолки







В начале декабря специальная комиссия обследовала подвесные системы и потолки в зданиях на территории Горецкого района. Проверку было решено провести после происшествия в минском центре «Арена-Сити».

Комиссия обращала внимание на дефекты, возможные провисания подвесных систем и потолков в зданиях учреждений образования, культуры, здравоохранения и торговых объектов с постоянным или временным пребыванием людей. Всего в районе их насчитывается 47. По результатам обследования нарушений на объектах выявлено не было.





Согласно требованиям Порядка сбора информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуация природного и техногенного характера и обмена этой информацией, в органы управления по чрезвычайным ситуациям соответствующих уровней предоставляются:

— сведения об угрозе возникновения или о возникновении ЧС — устно (по телефону) не позднее 10 минут с момента получения сообщения, письменно (по факсу) в течение часа (с указанием даты, времени, места, наименования объекта (территории), его ведомственной принадлежности, причины возникновения и масштабов распространения, наличия пострадавших);

— сведения о ходе ликвидации ЧС техногенного характера — письменно каждые два часа. При ухудшении обстановки — незамедлительно устно;

— сведения о ходе ликвидации ЧС природного характера (лесных пожарах площадью свыше 5 га и торфяных свыше 1 га) — письменно не позднее 6 часов с момента возникновения таких ситуаций и затем ежедневно по состоянию на 11 часов и 21 час соответственно до завершения работ по их ликвидации. При ухудшении обстановки — незамедлительно устно.

Своевременное информирование МЧС о произошедших нештатных ситуациях обеспечивает незамедлительное начало проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Это зачастую позволяет спасти человеческие жизни, минимизировать материальный ущерб, сократить время ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Илья САЧИВКО, старший инженер ГОФ ГСЧС и ГО Горецкого РОЧС