Погоня за пьяным водителем в Красносельском закончилась аварией





9 декабря в 21.10 в гп. Красносельский патрульная машина ГАИ преследовала автомашину Volkswagen Golf, двигавшуюся в направлении Красноселького из гп. Россь.

В районе АЗС водитель «гольфа» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной Volkswagen B6, двигавшуюся по ул. 17 Сентября. К счастью, водитель B6 отделался ушибом руки.

В результате медосвидетельствования установлено, что водитель «гольфа» находился в состоянии алкогольного опьянения.