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Погоня за пьяным водителем в Красносельском закончилась аварией
11.12.2018 — Разное | Новости Волковыска
9 декабря в 21.10 в гп. Красносельский патрульная машина ГАИ преследовала автомашину Volkswagen Golf, двигавшуюся в направлении Красноселького из гп. Россь.
В районе АЗС водитель «гольфа» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомашиной Volkswagen B6, двигавшуюся по ул. 17 Сентября. К счастью, водитель B6 отделался ушибом руки.
В результате медосвидетельствования установлено, что водитель «гольфа» находился в состоянии алкогольного опьянения.
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9 декабря в 21.10 в гп. Красносельский патрульная машина ГАИ преследовала автомашину Volkswagen Golf, двигавшуюся в направлении...
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