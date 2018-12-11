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Названа самая популярная песня ХХ века

11.12.2018 — Разное | Вороновская газета  
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Песня Bohemian Rhapsody британской рок-группы Queen официально стала самой прослушиваемой композицией ХХ века на стриминг-сервисах. Об этом со ссылкой на данные медиахолдинга Universal Music Group сообщает журнал Forbes.
 
Названа самая популярная песня ХХ века
 
Спустя более 40 лет после записи песня Bohemian Rhapsody группы Queen набрала более 1,6 млрд прослушиваний по всему миру на всех основных потоковых сервисах. Как пишет американская газета The Wall Street Journal, песня Bohemian Rhapsody опередила в списке самых популярных композиций ХХ века такие хиты, как Smells Like Teen Spirit группы Nirvana, Sweet Child O ‘Mine группы Guns N’ Roses, а также Take on Me группы A-ha.
 
Отмечается, что собрать рекордные показатели хиту помог выпуск одноименного биографического фильма Bohemian Rhapsody, который дважды номинирован на премию «Золотой глобус — 2019». Кинолента всего за пять недель после выхода стала самой кассовой музыкальной биографией в истории и собрала более $596 млн по всему миру. Песня Bohemian Rhapsody написана Фредди Меркьюри в 1975 году. 
 
Композиция длиной почти шесть минут имеет необычную музыкальную форму, она сочетает в себе различные музыкальные направления: оперу и балладу, пение а капелла и хэви-метал. Песня вошла в альбом группы Queen A Night At The Opera, а также была выпущена как сингл. В Великобритании песня занимала первое место в чартах в течение девяти недель, что было рекордом на тот момент. Также Bohemian Rhapsody стала первым хитом Queen в США.-
 
 
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Песня Bohemian Rhapsody британской рок-группы Queen официально стала самой прослушиваемой композицией ХХ века на стриминг-сервисах. Об этом со ссылкой на данные...
 
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