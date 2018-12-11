Выставка «Вечность и момент» открылась в выставочном зале БрГТУ

В экспозиции фотографии, архитектурные планы, история польской архитектуры периода 1918 – 1939 гг. Архитектурные формы, задуманные и выполненные польскими архитекторами-модернистами, были призваны не только возродить разрушенную в ходе Первой мировой войны страну, но воссоединить нацию, долгое время границами других государств.



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Каждое монументальное здание межвоенного периода подчёркивало принадлежность к польской культуре. Традиционные здания напоминали полякам о Родине через детали провинциального ренессанса и барокко, а авангардные формы функционализма и конструктивизма – через простоту и лаконичность нового этапа возрождённого государства.



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На выставке представлены примеры, которые дают представление об архитектурной топографии Второй Польской Республики. На фотографиях – школы, вокзалы, библиотеки, застройка районов для государственных служащих и многое другое, что сохранилось и стало архитектурными памятниками эпохи в Варшаве, Гдыне, Кракове, Париже, Милане, в белорусских городах, среди которых Брест, Гродно, Кобрин, Барановичи, Новогрудок. Все они наглядно показывают и рассказывают о специфике строительства польского периода и польских архитекторах.

Выставку открыли первый проректор БрГТУ Александр Омельянюк и Генеральный консул Республики Польша в Бресте Петр Козакевич.