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Советы Kак приготовить вкусный кляр

12.12.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Рыба, сыр, отбивные из курицы или свинины, кольца из кальмаров, лука, овощи, грибы… Это далеко не полный список продуктов, которые можно приготовить в кляре! Даже цветная капуста, кабачки, баклажаны, тыква, томаты и болгарский перец при использовании кляра получаются невероятно вкусными.

НА КАКОЙ ЖИДКОСТИ ГОТОВИТЬ КЛЯР
Кляр готовится на основе воды или молока. Некоторые повара предпочитают минеральную или газированную воду, а некоторые делают более интересный кляр на основе вина, пива, водки, коньяка, морсов и соков. Важно, чтобы напиток сочетался с начинкой.

Для кляра к креветкам, морепродуктам, кальмарам, рыбе уместно использовать белое вино или легкое пиво. К мясу советуем попробовать красное вино или водку. Для сладких кляров хорошо подходят домашние сладкие настойки, яблочные или сливовые вина. Любые морсы, соки также подойдут для сладких кляров. Для соленых – бульоны и кисломолочные продукты.

 
 
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Рыба, сыр, отбивные из курицы или свинины, кольца из кальмаров, лука, овощи, грибы… Это далеко не полный список продуктов, которые можно приготовить в кляре! Даже...
 
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