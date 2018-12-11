Советы Kак приготовить вкусный кляр

Рыба, сыр, отбивные из курицы или свинины, кольца из кальмаров, лука, овощи, грибы… Это далеко не полный список продуктов, которые можно приготовить в кляре! Даже цветная капуста, кабачки, баклажаны, тыква, томаты и болгарский перец при использовании кляра получаются невероятно вкусными.

НА КАКОЙ ЖИДКОСТИ ГОТОВИТЬ КЛЯР

Кляр готовится на основе воды или молока. Некоторые повара предпочитают минеральную или газированную воду, а некоторые делают более интересный кляр на основе вина, пива, водки, коньяка, морсов и соков. Важно, чтобы напиток сочетался с начинкой.

Для кляра к креветкам, морепродуктам, кальмарам, рыбе уместно использовать белое вино или легкое пиво. К мясу советуем попробовать красное вино или водку. Для сладких кляров хорошо подходят домашние сладкие настойки, яблочные или сливовые вина. Любые морсы, соки также подойдут для сладких кляров. Для соленых – бульоны и кисломолочные продукты.