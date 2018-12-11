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Советы Kак приготовить вкусный кляр
12.12.2018 — Разное | Новости Хотимска
Рыба, сыр, отбивные из курицы или свинины, кольца из кальмаров, лука, овощи, грибы… Это далеко не полный список продуктов, которые можно приготовить в кляре! Даже цветная капуста, кабачки, баклажаны, тыква, томаты и болгарский перец при использовании кляра получаются невероятно вкусными.
НА КАКОЙ ЖИДКОСТИ ГОТОВИТЬ КЛЯР
Для кляра к креветкам, морепродуктам, кальмарам, рыбе уместно использовать белое вино или легкое пиво. К мясу советуем попробовать красное вино или водку. Для сладких кляров хорошо подходят домашние сладкие настойки, яблочные или сливовые вина. Любые морсы, соки также подойдут для сладких кляров. Для соленых – бульоны и кисломолочные продукты.
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Рыба, сыр, отбивные из курицы или свинины, кольца из кальмаров, лука, овощи, грибы… Это далеко не полный список продуктов, которые можно приготовить в кляре! Даже...
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