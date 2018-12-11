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Сезон укладки асфальта завершается в городе Бресте
12.12.2018 13:40 — Разное | Виртуальный Брест
11-го декабря началась и 12-го будет продолжена укладка асфальтового покрытия
Подготовительные работы начались здесь две недели назад, с подсыпки и утрамбовки полотна дороги. В день начала асфальтирования погода была плюсовой и благоприятствовала работам.
Здесь предстоит уложить 390 метров. Работы ведут Брестский ДЭП и «Брестская строительная компания».
На время зимнего периода асфальтирование улиц будет прекращено. Все, что было запланировано на 2018 год – выполнено.
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11-го декабря началась и 12-го будет продолжена укладка асфальтового покрытия на улице Мазурука. Тянется она от Радужной, что вдоль магистральной линии на...
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