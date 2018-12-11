Сезон укладки асфальта завершается в городе Бресте

11-го декабря началась и 12-го будет продолжена укладка асфальтового покрытия на улице Мазурука . Тянется она от Радужной, что вдоль магистральной линии на Каменецкое кольцо, и уходит вглубь частной застройки.



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Подготовительные работы начались здесь две недели назад, с подсыпки и утрамбовки полотна дороги. В день начала асфальтирования погода была плюсовой и благоприятствовала работам.



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Здесь предстоит уложить 390 метров. Работы ведут Брестский ДЭП и «Брестская строительная компания».



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На время зимнего периода асфальтирование улиц будет прекращено. Все, что было запланировано на 2018 год – выполнено.



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