Приобретаем современный утюг

Выбор утюга - это не слишком трудное занятие. Главным критерием при покупке можно считать наличие нужных встроенных функций, отвечающих за качество вещи после глажки.

Следует обратить внимание на материал подошвы утюга - от этого также может зависеть конечный результат разглаживания одежды и белья. В настоящее время подошву для устройств для глажки изготавливают из трех видов материала: нержавеющей стали, алюминия и керамики.

Нержавейка

Изготовленные из этого материала подошвы утюгов отличаются особой прочностью. Такие утюги прекрасно скользят по ткани и не требуют дополнительных усилий. Долговечность и простота ухода за прибором привлекают потенциальных покупателей.

Алюминий

Это самый легкий и простой в использовании вид металла, применяемый для изготовления подошвы прибора для глажки. Такой утюг быстро нагревается и быстро остывает. Маленький вес алюминия делает прибор легким и удобным в использовании в быту.

Керамика

Хозяйки уже давно по достоинству оценили качество таких утюгов. К керамической поверхности никогда не прилипает ткань, и вещь разглаживается моментально и без особых усилий.

Для того чтобы облегчить труд современным хозяйкам, производители разработали новейшие модели утюгов с самыми разнообразными функциями. Автоматическое отключение - это важнейшее свойство, при котором исключается опасность возгорания. Вам уже не надо вспоминать по дороге на работу о том, выключили вы утюг или нет. Вторая, не менее важная функция, защита устройства от накипи при использовании паровой глажки. Если вы часто пользуетесь при глажке отпариванием, то внутри образуется накипь. Особенно часто такое бывает, если вода жесткая. Удобной функцией считается наличие фиксации температурных режимов для разных видов тканей. Можно регулировать нагрев утюга в зависимости от вида разглаживаемого материала. Существуют модели как с пронумерованными режимами: от слабого нагревания до сильного. А также есть модели с указанием температуры глажки. Если вы не знаете, какой режим нужен, чтобы погладить определенную вещь, посмотрите на ярлык производителя .

Какой бы вид утюга вы не выбрали для использования в быту, обращайте внимание на наличие важных функций, от которых будет зависеть качество ваших вещей, а также удобство при использовании.

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