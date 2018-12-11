ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Что такое партнёрские программы и как они работают

12.12.2018 15:02 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Что такое партнёрские программы и как они работают
АиФ

Партнёрами рекламодателя могут стать как владельцы порталов, веб-мастеры, так и обычные пользователи.
Партнёры привлекают посетителей на сайт продавца и получают за это определённую плату. Она может быть фиксированной или в виде комиссии от суммы, которую на пользователе заработал сам портал. На первый взгляд? всё достаточно просто — размещаете полученную от продавца ссылку на сторонних ресурсах, в собственном блоге или на сайте, привлекаете посетителей, которые становятся вашими рефералами и приносят доход. Но разновидностей партнёрок существует много.

Модели партнёрских программ

Выделим три основные модели партнёрок:

1.    CPA (cost per action). Речь идёт о цене за действие привлечённого на сайт посетителя;
2.    CPO (cost per order). Сайт продавец платит за совершённый заказ;
3.    CPS (cost per sale). Комиссия выплачивается, только если пользователь совершил покупку на портале рекламодателя.

Под действиями на сайте могут подразумеваться:

1.    Заполнение карточки обратной связи;
2.    Подписка на рассылку;
3.    Регистрация на сайте;
4.    Просмотр видеоролика;
5.    Участие в голосовании;
6.    Заполнение анкеты.

Конечно, ещё можно найти партнёрки, условия которых подразумевают плату за клик. Но чаще всего рекламодатели не желают платить за пользователя, который затем может сразу покинуть портал, не совершив никаких действий.

Проще всего стать участником партнерской программы, если у вас есть свой собственный ресурс в интернете: форум, блог, сайт, группа в социальной сети, канал на видео-хостинге.

Важно! Выбирать партнёрскую программу очень желательно в соответствии с тематикой вашего ресурса. Если у вас портал, посвящённый путешествиям, будет просто и удобно сотрудничать с сайтом, предлагающим авиабилеты или номера в отелях. У вас форум о модной одежде — отлично подойдут партнёрские программы магазинов, специализирующихся на данных товарах.

Например, владельцы сайтов, посвящённых работе онлайн, могут с успехом сотрудничать с биржей контента Адвего. Данный ресурс предоставляет работу копирайтерам и заинтересован в том, чтобы исполнителей и заказчиков было как можно больше. Партнёрская программа Адвего подразумевает плату в виде 25% комиссии за каждое действие реферала: оплата текста, покупка статьи в магазине, продажа статьи, выполнение заказа вебмастера. Активный пользователь продолжает приносить доход партнёру биржи в течение года.

*на правах рекламы.

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Affiliate program, partner program — это особая форма делового сотрудничества в интернете. Запускают партнёрские программы сайты-продавцы, которые намерены привлечь новых...
 
Новости дня
Новости разные
 
Российского чиновника уволили за 66 машин жены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.12.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.12.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика