Что такое партнёрские программы и как они работают

Важно! Выбирать партнёрскую программу очень желательно в соответствии с тематикой вашего ресурса. Если у вас портал, посвящённый путешествиям, будет просто и удобно сотрудничать с сайтом, предлагающим авиабилеты или номера в отелях. У вас форум о модной одежде — отлично подойдут партнёрские программы магазинов, специализирующихся на данных товарах.
Например, владельцы сайтов, посвящённых работе онлайн, могут с успехом сотрудничать с биржей контента Адвего. Данный ресурс предоставляет работу копирайтерам и заинтересован в том, чтобы исполнителей и заказчиков было как можно больше. Партнёрская программа Адвего подразумевает плату в виде 25% комиссии за каждое действие реферала: оплата текста, покупка статьи в магазине, продажа статьи, выполнение заказа вебмастера. Активный пользователь продолжает приносить доход партнёру биржи в течение года.