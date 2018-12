Что такое партнёрские программы и как они работают

Партнёрами рекламодателя могут стать как владельцы порталов, веб-мастеры, так и обычные пользователи.

Партнёры привлекают посетителей на сайт продавца и получают за это определённую плату. Она может быть фиксированной или в виде комиссии от суммы, которую на пользователе заработал сам портал. На первый взгляд? всё достаточно просто — размещаете полученную от продавца ссылку на сторонних ресурсах, в собственном блоге или на сайте, привлекаете посетителей, которые становятся вашими рефералами и приносят доход. Но разновидностей партнёрок существует много.

Модели партнёрских программ

Выделим три основные модели партнёрок:



1. CPA (cost per action). Речь идёт о цене за действие привлечённого на сайт посетителя;

2. CPO (cost per order). Сайт продавец платит за совершённый заказ;

3. CPS (cost per sale). Комиссия выплачивается, только если пользователь совершил покупку на портале рекламодателя.



Под действиями на сайте могут подразумеваться:



1. Заполнение карточки обратной связи;

2. Подписка на рассылку;

3. Регистрация на сайте;

4. Просмотр видеоролика;

5. Участие в голосовании;

6. Заполнение анкеты.



Конечно, ещё можно найти партнёрки, условия которых подразумевают плату за клик. Но чаще всего рекламодатели не желают платить за пользователя, который затем может сразу покинуть портал, не совершив никаких действий.



Проще всего стать участником партнерской программы , если у вас есть свой собственный ресурс в интернете: форум, блог, сайт, группа в социальной сети, канал на видео-хостинге.



Важно! Выбирать партнёрскую программу очень желательно в соответствии с тематикой вашего ресурса. Если у вас портал, посвящённый путешествиям, будет просто и удобно сотрудничать с сайтом, предлагающим авиабилеты или номера в отелях. У вас форум о модной одежде — отлично подойдут партнёрские программы магазинов, специализирующихся на данных товарах.



Например, владельцы сайтов, посвящённых работе онлайн, могут с успехом сотрудничать с биржей контента Адвего. Данный ресурс предоставляет работу копирайтерам и заинтересован в том, чтобы исполнителей и заказчиков было как можно больше. Партнёрская программа Адвего подразумевает плату в виде 25% комиссии за каждое действие реферала: оплата текста, покупка статьи в магазине, продажа статьи, выполнение заказа вебмастера. Активный пользователь продолжает приносить доход партнёру биржи в течение года.

