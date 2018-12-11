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«Белавиа» и Wargaming представили «танколёт» с изображённым на борту зубром
Новости Беларуси. Премьера в небе. Новый танколёт с символом Беларуси – зубром – 12 декабря приземлился в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В аэропорту воздушное судно встречали десятки журналистов.
Это уже второй экземпляр удачного совместного проекта компаний «Белавиа» и Wargaming. Самолет традиционно выкрашен в черный цвет. Это редкость в авиации: всего в мире насчитывается таких четыре.
Скреативили авторы и внутри салона лайнера: создали интерьер с погружением пассажиров в легендарную онлайн-игру.
Анна Бабицкая, арт-директор проекта:
Анатолий Гусаров, генеральный директор авиакомпании «Белавиа»:
Мы планируем, что сегодня первый рейс на этом самолете по расписанию полетит в Баку. Завтра он уже будет выполнять рейсы в Брюссель и Москву. И будет дальше активно летать по всем направлениям маршрутной сети «Белавиа».
Добавим, что предшественник нового танколёта останется в авиации. За два с половиной года он совершил почти 2,5 тысячи рейсов и облетел 56 стран.
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«Белавиа» и Wargaming представили «танколёт» с изображённым на борту зубром
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Новости Беларуси. Премьера в небе. Новый «танколёт» с символом Беларуси – зубром – 12 декабря приземлился в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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