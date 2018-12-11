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У Lexus LX зафиксировали один из самых больших показателей пробега среди роскошных SUV

12.12.2018 21:21 — Разное | Tut.by  
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В российском представительстве Lexus сообщили об официально зафиксированном миллионном пробеге для LX470. В 2018 году одометр роскошного внедорожника достиг отметки в 999 999 километров, то есть фактический пробег автомобиля превысил миллион километров.


Речь идет о LX470 серебристого цвета в комплектации R1 с 4,7-литровым бензиновым двигателем мощностью 234 лошадиные силы и 5-ступенчатым «автоматом», который был произведен в 2006 году. В октябре того же года автомобиль был передан владельцу. В процессе эксплуатации у японского внедорожника были заменены радиатор, генератор и кондиционер, при этом, со слов владельца, до достижения пробега 500 000 км какие-либо проблемы вообще отсутствовали.


Столь большой пробег стал результатом использования LX470 в качестве корпоративного автомобиля — машина никогда не простаивала и в день «наматывала» по 200−500 км.


После официальной фиксации миллионного пробега владелец автомобиля сдал свой LX470 по программе Trade-In.

 
 
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В российском представительстве Lexus сообщили об официально зафиксированном миллионном пробеге для LX470. В 2018 году одометр роскошного внедорожника достиг отметки в...
 
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Светлы шлях
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