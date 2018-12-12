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В Лиде на центральной площади пройдут рождественские и новогодняя ярмарки
Для жителей Лиды и гостей города организуют рождественские и новогоднюю ярмарки. Они пройдут 23 и 30 декабря текущего года, а также 5 января 2019-го на центральной площади. Время работы — с 10 до 17 часов.
На ярмарках будет представлен широкий ассортимент продовольственных товаров, кулинарных и кондитерских изделий, промышленных товаров, продукция лидских товаропроизводителей, а также ели и ёлочные украшения, сувениры, подарочные наборы, изделия мастеров народного творчества и другие товары праздничного ассортимента.
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Для жителей Лиды и гостей города организуют рождественские и новогоднюю ярмарки. Они пройдут 23 и 30 декабря текущего года, а также 5 января 2019-го на центральной...
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