В Лиде на центральной площади пройдут рождественские и новогодняя ярмарки





Для жителей Лиды и гостей города организуют рождественские и новогоднюю ярмарки. Они пройдут 23 и 30 декабря текущего года, а также 5 января 2019-го на центральной площади. Время работы — с 10 до 17 часов.

На ярмарках будет представлен широкий ассортимент продовольственных товаров, кулинарных и кондитерских изделий, промышленных товаров, продукция лидских товаропроизводителей, а также ели и ёлочные украшения, сувениры, подарочные наборы, изделия мастеров народного творчества и другие товары праздничного ассортимента.