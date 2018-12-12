Samsung представила ноутбук-трансформер со стилусом и разблокировкой по лицу

Компания Samsung анонсировала ноутбук-трансформер под названием Notebook 9 Pen (2019). Одна из его главных особенностей — комплектный стилус S Pen. Об этом пишет The Verge.





Гаджет будет выпускаться в двух версиях — на 13,3 и 15 дюймов. Разрешение в обоих случаях — Full HD, панели сенсорные. Экраны лэптопов могут разворачиваться в обратную сторону, и тогда устройство можно использовать как планшет. В корпус встроен слот для стилуса S Pen. По словам компании, он примерно вдвое быстрее в сравнении с предыдущей моделью.





Оба аппарата работают на процессоре Core i7 восьмого поколения от Intel, а 15-дюймовая модель дополняется дискретной графикой NVIDIA GeForce MX150 (2 ГБ). Кроме того, в наличии ИК-датчик для разблокировки по лицу, сканер отпечатков пальцев, а также PCIe NVMe SSD-накопители. В Samsung обещают, что время автономной работы составляет до 15 часов. Операционная система — Windows 10.

Лэптопы изготавливаются из алюминия, весят соответственно 1,12 и 1,56 килограмм, а также оборудуются портами Thunderbolt 3 (2), USB-C, слотом для карт памяти формата UFS и microSD combo. Точная цена гаджетов пока не называется, более подробную информацию Samsung раскроет на выставке CES 2019 в январе.