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Прими участие в новогоднем фотоконкурсе Lida.info и выиграй 100 белорусских рублей!
В канун рождественских и новогодних праздников Lida.info начинает фотоконкурс среди своих читателей. Главный приз — 100 белорусских рублей. Других участников также ожидают поощрительные подарки.
Условия конкурса очень просты. Вам необходимо на наш почтовый ящик news@lida.info отправить сообщение с пометкой «Конкурс», а в него вложить фотографии своего домашнего новогоднего интерьера, написать имя и фамилию конкурсанта. Обязательное условие: должно быть не более трех фото приемлемого качества.
По мере поступления фотографий, они будут размещаться
Прием писем начинается уже теперь, а завершится 31 декабря включительно. 2 января на сайте появится голосование, в ходе которого отдать свой голос за того или иного участника сможет любой желающий. Голосование завершится в полночь с 10 на 11 января. Победит в конкурсе тот, чьи фото наберут большее количество голосов.
Удачи!
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В канун рождественских и новогодних праздников Lida.info начинает фотоконкурс среди своих читателей. Главный приз — 100 белорусских рублей. Других участников также...
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