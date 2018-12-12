Прими участие в новогоднем фотоконкурсе Lida.info и выиграй 100 белорусских рублей!





В канун рождественских и новогодних праздников Lida.info начинает фотоконкурс среди своих читателей. Главный приз — 100 белорусских рублей. Других участников также ожидают поощрительные подарки.

Условия конкурса очень просты. Вам необходимо на наш почтовый ящик news@lida.info отправить сообщение с пометкой «Конкурс», а в него вложить фотографии своего домашнего новогоднего интерьера, написать имя и фамилию конкурсанта. Обязательное условие: должно быть не более трех фото приемлемого качества.

По мере поступления фотографий, они будут размещаться в нашем сообществе «В Контакте» в соответствующем альбоме. Таким образом, по ходу конкурса можно будет ознакомится с фото других участников.

Прием писем начинается уже теперь, а завершится 31 декабря включительно. 2 января на сайте появится голосование, в ходе которого отдать свой голос за того или иного участника сможет любой желающий. Голосование завершится в полночь с 10 на 11 января. Победит в конкурсе тот, чьи фото наберут большее количество голосов.

Удачи!