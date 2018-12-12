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Исследование рассказало о вреде красного мяса

13.12.2018 16:05 — Разное | Tut.by  
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Раньше врачи и диетологи говорили о том, что избыток красного мяса в рационе может плохо сказаться на здоровье сердца. Американская кардиологическая ассоциация советовала употреблять в пищу нежирное мясо: например, курицу или рыбу, — в них меньше насыщенных жиров, которые повышают уровень «плохого» холестерина. Хотя более свежие исследования не нашли связи между уровнем холестерина и коронарной недостаточностью, ученые говорят, что красное мясо может быть вредно и по другой причине.


Александра Квиткевич, TUT.BY

Science Daily приводит данные нового исследования, где ученые пришли к выводу, что вред красного мяса — не только в насыщенных жирах, но и в химическом веществе под названием TMAO: оно вырабатывается кишечными бактериями при переваривании красного мяса и повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, если употребляется в большом количестве. В исследовании те, кто съедал около 200 грамм стейка в день, через месяц имели в три раза более высокий уровень этого вещества чем те, кто выбирал курицу и рыбу.

— Результаты подтверждают текущие медицинские рекомендации, которые призывают людей ограничить красное мясо и выбирать курицу, рыбу, больше овощей и фруктов, цельнозерновые продукты, а также бобовые для здоровья сердца, — сказала Шарлотта Пратт, руководитель исследовательского проекта Национального института сердца, легких и крови.

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Раньше врачи и диетологи говорили о том, что избыток красного мяса в рационе может плохо сказаться на здоровье сердца.
 
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