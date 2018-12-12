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Исследование рассказало о вреде красного мяса
Раньше врачи и диетологи говорили о том, что избыток красного мяса в рационе может плохо сказаться на здоровье сердца. Американская кардиологическая ассоциация
— Результаты подтверждают текущие медицинские рекомендации, которые призывают людей ограничить красное мясо и выбирать курицу, рыбу, больше овощей и фруктов, цельнозерновые продукты, а также бобовые для здоровья сердца, — сказала Шарлотта Пратт, руководитель исследовательского проекта Национального института сердца, легких и крови.
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Раньше врачи и диетологи говорили о том, что избыток красного мяса в рационе может плохо сказаться на здоровье сердца.
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