Большой новогодний розыгрыш от ГДК

Дзержинский ГДК предлагает поучаствовать в розыгрыше.

Дзержинский городской дом культуры приглашает всех принять участие в большом новогоднем розыгрыше. Призом станут четыре пригласительных билета на новогодний праздник для детей «Сон в новогоднюю ночь» с продолжением у елки 27 и 28 декабря в 17.30, а также один пригласительный билет на новогодний концерт «Будем счастливы» 30 декабря в 18.00.

Все пригласительные билеты предоставляются на двоих человек. Для участия в розыгрыше необходимо:

- быть участником группы Дзержинский городской Дом культуры;

- сделать репост записи о розыгрыше в этой самой группе (закреплена в шапке группы).

Победителей определят в прямом эфире 26 декабря в 18.00.





