Р Рецепты для экспресс-восстановления волос

У тебя в холодильнике есть кефир или простокваша? Они отлично подойдут в уходе за волосами. Нанеси какой-то из этих продуктов на корни волос, затем надень на волосы полиэтиленовую шапочку, укутай их полотенцем и оставь так на 20 минут. Смывать это лучше не шампунем, а отваром из трав или теплой водой с добавлением нескольких капель уксуса. Такая маска хорошо очистит корни и укрепит луковицы волос.

Сейчас довольно популярным стало кератиновое выпрямление волос, но не каждому оно по карману.Есть способ, который стоит копейки, а эффект дает никак не хуже. Добавь в небольшое количество своего обычного шампуня 1 яйцо, 1 ст. л. сухого желатина и 1 ч.л. коньяка. Медленно взбей, чтобы не было комков, и нанеси эту массу на волосы. После такой процедуры волосы моментально станут густыми и блестящими.

Ищешь эффективное, но недорогое средство для ухода за волосами? Скорей беги в аптеку и покупай витамины А, Е или В — стоят они всего копейки, а действуют восхитительно. Нужно только добавить их в шампунь с расчетом: 1 таблетка на один приём.Увидишь, волосы станут послушными, не будут лосниться и выпадать. Как альтернативу витаминам можешь выбрать любое эфирное масло. Особенно хороши в этом деле масло лимона, герани, лаванды.

Если финансы позволяют — можно приобрести специальные ампулы для волос, их сейчас в аптеках и магазинах хоть пруд пруди. Когда нет времени сидеть 1-2 часа под маской, можно заменить полиэтиленовую шапочку, которой ты обычно пользуешься, на фольгу: это сократит время проведения процедуры в два раза.

Хорошо подходят и старинные методы — ополаскивать волосы настоями разных трав (хмеля, ромашки, лопуха, крапивы).Чтоб сделать настой, нужно залить траву кипятком и укутать, часа через два чудо-ополаскиватель готов. Обычно берется 3-4 столовые ложки травы на один литр воды. Волосы после таких процедур мягкие очень послушные! Можно также ополоснуть волосы водой с добавлением фруктового уксуса (яблочного или виноградного) — эффект будет не хуже.

Вечно борешься с секущимися кончиками, но каждый раз наносить маски ой как лень? Просто смазывай кончики волос репейным (касторовым, льняным) маслом. Единственное предупреждение: смывать его следует очень тщательно (минимум 2-3 раза). И ещё: наносить масло нужно в небольшом количестве, иначе потом не отмоешь.

Соль не только отлично поправляет вкусовые качества еды, но и помогает в ежедневном уходе за волосами. Каким образом её применять? Втирай щепотку соли (лучше всего йодированной) во влажные волосы, при этом слегка массируя голову (для удобства лучше всего делать это в ванной). Затем всё как обычно — тщательно вымой голову, нанеси бальзам или маску, смой теплой водой. Результат: волосы перестанут выпадать, станут мягкими.

Довольно популярное нынче средство — так называемый «цыганский кондиционер». Возьми луковицу средней величины, порежь её кольцами и замочи в половине стакана рома на сутки. Затем хорошенько процеди и втирай оставшуюся жидкость в кожу головы.При выпадении волос это средство считается самым эффективным.

В аптечке завалялся аспирин (он же известен как ацетилсалициловая кислота)? Добавь всего две таблетки в свой шампунь — и результат поразительный. Волосы расчесываются легко даже у тех, у кого они часто запутываются. Эффект гарантирован!

Смешай желток яйца с парой столовых ложек самого дешевого коньяка. Нанеси смесь на волосы, закутай голову полиэтиленовым пакетом, а затем обмотай тёплым полотенцем. Смой маску через минут 20. Увидишь, уже после первого применения волосы станут пушистыми и блестящими.

Это еще раз доказывает, что необязательно тратить много денег на средства по уходу за волосами. Кстати, еще один совет: не переусердствуй! Такие процедуры, конечно, хороши, но их нельзя проводит каждый день: оптимальная регулярность — 1-2 раза в неделю. Пусть все завидуют твоим густым и красивым волосам!