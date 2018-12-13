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Услышать голос Якуба Коласа: посетили архив кинофотофонодокументов
В Белорусском государственном архиве кинофотофонодокументов можно оживить события, концерты и даже людей. Здесь собраны голоса сотен известных белорусов – политиков, музыкантов и поэтов. Один клик, и комната превращается в зрительный зал.
Съёмочной группе программы
Дмитрий Курневич, ведущий архивист лаборатории обеспечения сохранности фоно- и видеодокументов:
Единственное, что мы используем – это компрессор и эквалайзер. На «хирургические» вмешательства мы не имеем права. Как поступило в этом качестве – мы должны сохранить именно так, как было записано. Записи существуют и из 50-ых годов.
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В Белорусском государственном архиве кинофотофонодокументов можно оживить события, концерты и даже людей. Здесь собраны голоса сотен известных белорусов –...
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