Услышать голос Якуба Коласа: посетили архив кинофотофонодокументов

В Белорусском государственном архиве кинофотофонодокументов можно оживить события, концерты и даже людей. Здесь собраны голоса сотен известных белорусов – политиков, музыкантов и поэтов. Один клик, и комната превращается в зрительный зал.

Съёмочной группе программы «Центральный регион» предложили послушать голос Якуба Коласа.

Качество записей разное, поэтому обработку применяют ко всем. Серьёзных вмешательств не делают, а значит, звук остаётся максимально схожим с оригиналом.





Единственное, что мы используем – это компрессор и эквалайзер. На «хирургические» вмешательства мы не имеем права. Как поступило в этом качестве – мы должны сохранить именно так, как было записано. Записи существуют и из 50-ых годов.