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Услышать голос Якуба Коласа: посетили архив кинофотофонодокументов

14.12.2018 12:41 — Разное | СТВ  
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В Белорусском государственном архиве кинофотофонодокументов можно оживить события, концерты и даже людей. Здесь собраны голоса сотен известных белорусов – политиков, музыкантов и поэтов. Один клик, и комната превращается в зрительный зал.

Съёмочной группе программы «Центральный регион» предложили послушать голос Якуба Коласа.

Качество записей разное, поэтому обработку применяют ко всем. Серьёзных вмешательств не делают, а значит, звук остаётся максимально схожим с оригиналом.

Услышать голос Якуба Коласа: посетили архив кинофотофонодокументов

Дмитрий Курневич, ведущий архивист лаборатории обеспечения сохранности фоно- и видеодокументов:
Единственное, что мы используем – это компрессор и эквалайзер. На «хирургические» вмешательства мы не имеем права. Как поступило в этом качестве – мы должны сохранить именно так, как было записано. Записи существуют и из 50-ых годов.

 
 
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В Белорусском государственном архиве кинофотофонодокументов можно оживить события, концерты и даже людей. Здесь собраны голоса сотен известных белорусов –...
 
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