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Почему чёрно-белая пленка хорошо хранится: как в архиве кинофотофонодокументов берегут материалы

14.12.2018 12:34 — Разное | СТВ  
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В архиве кинофотофонодокументов в Дзержинске работают около полусотни человек. Все они распределены по отделам, у каждого своя функция, рассказали в программе «Центральный регион».

Лилия Копать отвечает за сохранность документов. В этих ячейках – более двухсот тысяч фотонегативов. Все пронумерованы и сложены в строгом порядке.

Почему чёрно-белая пленка хорошо хранится: как в архиве кинофотофонодокументов берегут материалы

Лилия Копать, заведующая отделом обеспечения сохранности кинодокументов и фондов:
Кино- и фотоплёнка отличается от традиционных бумажных документов по полимерной основе, по физическим и химическим свойствам. Фотодокументы у нас имеются как на плёночной основе, так и на стекле. Вообще, чёрно-белая пленка хорошо хранится, потому что в ней много серебра.

Температурный режим – от 10 до 15 градусов и влажность – от 40 до 45%. У нас в этих хранилищах поддерживается такая влажность и температура.

Почему чёрно-белая пленка хорошо хранится: как в архиве кинофотофонодокументов берегут материалы

Все документы, которые поступают в архив, обязательно проходят контроль качества. Специалисты осматривают каждый сантиметр плёнки и оценивают её состояние. Главный критерий в постановке диагноза – наличие дефектов.

Чтобы впоследствии материал можно было использовать, все фото и видео в архиве оцифровывают. Это касается и аудиозаписей на пластинках, кассетах, бобинах и магнитной ленте – всего их здесь около 6 тысяч.
 
 
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В архиве кинофотофонодокументов в Дзержинске работают около полусотни человек. Все они распределены по отделам, у каждого своя функция, рассказали в...
 
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