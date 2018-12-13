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Лукашенко отметил важность межрегионального сотрудничества России и Беларуси
14.12.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко на
По мнению Лукашенко, именно регионы могут способствовать росту экономики и увеличению товарооборота, который в лучшие годы он достигал почти 50 миллиардов долларов.
«Беларусь поддерживает устойчивые торгово-экономические связи практически со всеми регионами Российской Федерации. Там сосредоточено множество производств, которые являются связующим звеном нашей интеграции», – заявил глава государства.
Лукашенко напомнил, что недавний V Форум регионов Беларуси и России собрал в Могилеве более двух тысяч участников. «Результат – десятки договоров на полмиллиарда долларов», – привел данные Лукашенко.
Беседой с белорусским лидером заканчивается трехдневный пресс-тур по стране с участием корреспондентов и блогеров из 44 регионов России.
Напомним, накануне Александр Лукашенко
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По мнению главы республики, именно регионы могут способствовать росту экономики и увеличению товарооборота.
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