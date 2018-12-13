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Прикоснуться к тайне египетских пирамид попытался житель деревни Петьки Василий Борецкий.

14.12.2018 — Разное | Кобринский вестник  
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Что скрывают пирамиды?

Прикоснуться к тайне египетских пирамид, стать ближе к ее разгадке попытался житель деревни Петьки Василий Борецкий. На своем участке по принципу золотого сечения мужчина возвел огромную пирамиду, которая приковывает внимание не только местных жителей.

 Идея построить пирамиду возникла еще в далеком 1988 году, когда друг Василия Макаровича привез ему в подарок небольшую пирамидку, в которой самозатачивались бритвенные лезвия. Сила этого приспособления заинтересовала мужчину. Ведь если такое воздействие оказывает маленькая пирамидка, то что может большая? С тех пор в доме Василия Борецкого появилась специальная литература: мечта построить на участке пирамиду, аналогичную египетской, стала целью.

 В мае 2018 года Василий Макарович решился воплотить задуманное в действие. Но оказалось одной задумки мало. Чтобы построить пирамиду правильно, нужно учитывать все: от инструментов и приборов измерения, до используемых материалов. Чтобы точно выверить стороны света, на которые должны быть обращены грани пирамиды, использовался не один компас. И только исключив все погрешности, Василий Макарович залил фундамент. 

 Пока он отстаивался, мужчина занялся поиском нужного дерева. Правильный материал должен быть не только одной породы, но, в идеале, из тех деревьев, что росли в одной местности. Выбор пал на сосну. Из сосновых досок сначала был собран каркас, а затем и обшивка. Вся конструкция выполнена без единого гвоздя.  Снаружи – это величественное белоснежное здание с голубой верхушкой и красным основанием.

Прикоснуться к тайне египетских пирамид попытался житель деревни Петьки Василий Борецкий.

 – Красный – символ огня, – рассказывает мужчина. – Синий – символ неба.

Внутри сооружение представляет собой небольшое помещение с полками на определенных уровнях. Всё вымерено до миллиметра, иначе, как утверждает Василий Борецкий, эффекта не будет. 

– В пирамиде есть несколько уровней, – рассказывает хозяин удивительной постройки. – Древние египтяне верили, что на верхнем уровне концентрируется положительная энергия. Вода, которая простояла в на нем несколько суток на верхнем уровне, считалась живой и излечивала многие болезни. Вода, которая заряжалась на уровне 1/3 высоты, считалась мертвой и залечивала раны. А воду, которая провела в пирамиде 14 суток, ценили как самое дорогое косметическое средство.

По преданию, правильная пирамида концентрирует вокруг себя положительную энергию, что видно по яркому свечению над ней. Сколько было радости, когда однажды ночью, выглянув в окно, Василий Макарович вместе с друзьями заметил над сооружением свечение! Остаётся дело за малым – проверить, как действует пирамида на человека.

 Сам Василий Борецкий убедился в действии пирамиды, когда получил травму ребер. Положительный эффект наступил на второй день, когда отступила боль и стало легче дышать. Выздоровление пришло на седьмой день. Рассказывает он и о том, что в пирамиде нормализуется давление, очищается кровь, проходит головная боль. Там дольше хранятся продукты питания.


Прикоснуться к тайне египетских пирамид попытался житель деревни Петьки Василий Борецкий.

Корреспондент «КВ» увидела сооружение в практически готовом виде. Оставался лишь внутренний косметический ремонт. Кто знает, возможно, скоро мы сможем разгадать тайну великих пирамид и сделать ее полезной для человечества.

Ксения ПАЛЬТО.

НА СНИМКЕ автора: Василий Борецкий возле пирамиды; внутри сооружения.

 
 
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Прикоснуться к тайне египетских пирамид попытался житель деревни Петьки Василий Борецкий.
 
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